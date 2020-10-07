美國要求獨立調查小組提報告　找出WHO的疫情應對問題

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與組織的公正性，屢屢遭到質疑。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾/倫敦5日專電

美國今天要求國際及世衛疫情應對獨立調查小組，需在明年世界衛生大會前提出調查報告，讓會員國可以針對改革世衛等議題盡早達成共識。

世界衛生組織（WHO）執行委員會5日起一連2日召開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）應對特別會議，今天會中由大流行病防範和反應獨立小組、國際衛生條例審查委員會以及突發衛生事件獨立監督和諮詢委員會簡報工作情況。

今天美國衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir）視訊發言，表示全球深受COVID-19影響，許多人失去工作或是親人，除產生前所未有的健康和經濟挑戰，也包括對關鍵機構的信任危機。

他說，今年5月世界衛生大會（WHA）會員國通過決議，要求對世衛組織進行審視及評估，會員國壓倒性地支持這項決議，是因為大家都想了解發生了什麼？如何發生？以及如何能夠更好地保護國際社會。

賈諾指出，因此非常重要的是，獨立調查小組應在明年衛生大會前提供調查報告，讓會員國可以針對改革世衛等議題盡早達成共識。

此外，他呼籲今年11月也應向世衛執委會成員國簡報，進而展開實質性討論。

此外，德國代表歐盟發言時表示調查須公正獨立，並呼籲獨立小組成員不要害怕說出令人不快的事實，也不要害怕挑戰及質疑當前的運作方式，對此歐盟及成員國將全力支持。

成立大流行病防範和反應獨立小組，是因今年5月世界衛生大會（WHA）會員國決議，要求對國際疫情應對採取獨立調查，其中包括世衛的表現。世衛秘書長譚德塞7月宣布由紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）及賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）擔任此獨立調查小組的共同主席。

今天克拉克在會中簡報表示，自7月接受任命以來已經開始領導這項公正及獨立的審查任務，目標是從大流行中就世衛及國際應對做出公正獨立調查，從教訓中提出建議，進而對今後可能情況做好最好防範。

克拉克說，獨立調查小組在9月中旬已召開首次會議，未來每6週開會一次。