　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普出院就零症狀拔口罩！白宮「核按鈕手提箱」護衛今傳確診

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普出院返回白宮,口罩,川普戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普抵達白宮就將口罩拿下。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

川普確診新冠肺炎後入院治療3天，5日康復出院返回白宮，醫師康利（Sean Conley）指出，川普經過一晚的休息已經沒有任何症狀。白宮今日又傳2名職員確診，包括川普的貼身隨從，以及負責保護美國核按鈕手提箱的麥卡隆（Jayna McCarron）。

綜合《紐約郵報》、《彭博社》報導，白宮醫師康利6日聲明指出，川普的生命徵象穩定，血氧濃度在95%到97%，「總體來說狀況非常好」，但仍會繼續接受治療。

川普一到白宮就將口罩拿下，接著不斷在推特發文強調自己很有精神，甚至比20年前還好，別讓病毒控制人生，並稱「相當期待15日將在邁阿密舉行的第2場總統辯論」。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲川普以全大寫字母發文強調「感覺棒極了！」。（圖／翻攝自推特）

根據消息人士向《彭博社》透露，白宮又傳2名職員確診，其中一人是川普的貼身隨從、現役美軍人員，上星期才伴隨川普外出，另一人則是負責保護「核足球」（Nuclear football）的白宮軍事辦公室成員麥卡隆（Jayna McCarron）。

「核足球」重約20公斤，總統會隨身攜帶，由隨行的軍方助理提著，箱子內部有一本指導執行核武攻擊的指南，內有美國900枚核武的部署地點清單，另外還有無線電收發機、密碼驗證器。

▼核足球。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼一位軍事助手攜帶「核足球」，準備與美國總統川普登上海軍陸戰隊一號（Marine One）。（圖／達志影像／美聯社）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／蘋果iPhone 12來了！台灣時間14日凌晨發表　最
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國要求獨立調查小組提報告　找出WHO的疫情應對問題

猛男「出國弄牙齒」驚傳詭異暴斃　術前準備吞藥就癱軟！1死2命危

美國防部警戒！海防隊副指揮官染疫　「最高將領」自行隔離

川普出院就零症狀拔口罩！白宮「核按鈕手提箱」護衛今傳確診

川普返白宮後首日情況穩定　醫師：充分休息已無症狀

快訊／咽喉癌病逝！　美國「傳奇搖滾吉他手」艾迪范海倫享年65歲

美股重挫！川普喊停第二輪紓困「勝選後再說」　三大指數下跌

美日韓等14國民調：多數國家對中國反感創歷史新高

聽見鄰居慘叫…67歲勇嬤「柔道黑帶」　衝去她家暴打歹徒一頓

如果中國攻打台灣　蓬佩奧：美國會設法緩和區域緊張

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

楊丞琳《只能想念你》獻小鬼「不知他會不會來」　2年前今天當她嘉賓「沒想過用這方式還人情」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

焦凡凡同框男友：以後要嫁到花蓮！　KID示範吃沙…一看婁峻碩真的吃了ＸＤ

美國要求獨立調查小組提報告　找出WHO的疫情應對問題

猛男「出國弄牙齒」驚傳詭異暴斃　術前準備吞藥就癱軟！1死2命危

美國防部警戒！海防隊副指揮官染疫　「最高將領」自行隔離

川普出院就零症狀拔口罩！白宮「核按鈕手提箱」護衛今傳確診

川普返白宮後首日情況穩定　醫師：充分休息已無症狀

快訊／咽喉癌病逝！　美國「傳奇搖滾吉他手」艾迪范海倫享年65歲

美股重挫！川普喊停第二輪紓困「勝選後再說」　三大指數下跌

美日韓等14國民調：多數國家對中國反感創歷史新高

聽見鄰居慘叫…67歲勇嬤「柔道黑帶」　衝去她家暴打歹徒一頓

如果中國攻打台灣　蓬佩奧：美國會設法緩和區域緊張

不是小廢包！2020爆款迷你包TOP 7總評　這幾咖值得投資

美國要求獨立調查小組提報告　找出WHO的疫情應對問題

猛男「出國弄牙齒」驚傳詭異暴斃　術前準備吞藥就癱軟！1死2命危

美國防部警戒！海防隊副指揮官染疫　「最高將領」自行隔離

兩岸開戰美軍幫台灣？　他曝「美國不會管」原因：在國會親耳聽到

川普出院就零症狀拔口罩！白宮「核按鈕手提箱」護衛今傳確診

川普返白宮後首日情況穩定　醫師：充分休息已無症狀

快訊／咽喉癌病逝！　美國「傳奇搖滾吉他手」艾迪范海倫享年65歲

8歲小孩問爸爸：帶我看《刻在》幹嘛？　陳昊森回應動人答案

加國皇家空軍直升機改降機場　好奇北極熊賞給巨掌印

繼子劉子銓將學測「暑假看20部電影」　趙小僑憂「應努力讀書」VS.劉亮佐：快樂最重要！

國際熱門新聞

中國若犯台　美：會設法緩和緊張

男童玩盪鞦韆360度旋轉　頭撞地面慘死

印度少年神預測　災難持續到明年

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

道瓊下挫375點！川普喊停第二輪紓困

中方代表26國　轟西方國家侵犯人權

即／白宮推出川普擊敗肺炎紀念幣　開放預購

鄰居遇襲　柔道黑帶嬤暴打歹徒

川普：期待下一場辯論　感覺很棒

物理諾獎得主死對頭　另1人啟發霍金

零售商流出！　iPhone 12「共5款」2萬起跳

澳洲男發現神秘飛機遺骸急通報

17歲少女1.35公尺長腿破世界紀錄

14國民調：多數國家對中國反感創歷史新高

更多熱門

相關新聞

川普返白宮後首日　醫師：已無症狀

川普返白宮後首日　醫師：已無症狀

白宮醫師康利今天發出美國總統川普出院後的第一份健康聲明指出，川普返回白宮後的第一晚充分休息，今天已沒有任何症狀。他的生命徵象持續穩定，血氧濃度在95%到97%。

道瓊下挫375點！川普喊停第二輪紓困

道瓊下挫375點！川普喊停第二輪紓困

14國民調：多數國家對中國反感創歷史新高

14國民調：多數國家對中國反感創歷史新高

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

川普：期待下一場辯論　感覺很棒

川普：期待下一場辯論　感覺很棒

關鍵字：

川普白宮新冠肺炎核足球

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

耳朵拉出「粉色肉泡團」！她癢爆忍3個月…竟是癌症　醫：很難救了

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

吳宗憲擲骰一看「黃鴻升在現場」

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

iPhone 12來了　蘋果14日發表會

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面