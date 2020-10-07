川普出院就零症狀拔口罩！白宮「核按鈕手提箱」護衛今傳確診

▲川普抵達白宮就將口罩拿下。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

川普確診新冠肺炎後入院治療3天，5日康復出院返回白宮，醫師康利（Sean Conley）指出，川普經過一晚的休息已經沒有任何症狀。白宮今日又傳2名職員確診，包括川普的貼身隨從，以及負責保護美國核按鈕手提箱的麥卡隆（Jayna McCarron）。

綜合《紐約郵報》、《彭博社》報導，白宮醫師康利6日聲明指出，川普的生命徵象穩定，血氧濃度在95%到97%，「總體來說狀況非常好」，但仍會繼續接受治療。

川普一到白宮就將口罩拿下，接著不斷在推特發文強調自己很有精神，甚至比20年前還好，別讓病毒控制人生，並稱「相當期待15日將在邁阿密舉行的第2場總統辯論」。

▲川普以全大寫字母發文強調「感覺棒極了！」。（圖／翻攝自推特）



根據消息人士向《彭博社》透露，白宮又傳2名職員確診，其中一人是川普的貼身隨從、現役美軍人員，上星期才伴隨川普外出，另一人則是負責保護「核足球」（Nuclear football）的白宮軍事辦公室成員麥卡隆（Jayna McCarron）。

「核足球」重約20公斤，總統會隨身攜帶，由隨行的軍方助理提著，箱子內部有一本指導執行核武攻擊的指南，內有美國900枚核武的部署地點清單，另外還有無線電收發機、密碼驗證器。

▼核足球。（圖／達志影像／美聯社）

