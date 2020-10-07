全家X燒丼史上超強聯名又來啦！限量糖燻豚野郎125「大面積肉感露出」向肉食怪宣戰

▲全家便利超商再度與燒肉株式會社推出聯名商品，爆量肉片加上獨門醬料讓你隨時都能燒肉一波！（圖／全家提供）

消費中心／綜合報導

肉食怪請注意，「全家便利超商X燒丼株式會社」聯名商品又來啦！以爆量肉片、獨家涮嘴醬料受到消費者喜愛的燒丼，延續以往與全家推出聯名系列的好評，再度端出6款由「燒丼監製、全家獨家販售」商品。以燒肉專門職人精神直火炙燒出的肉片，搭配獨門「野郎醬」、「鬼椒醬」逼人香氣交織成絕妙口感，在視覺、味覺上將帶給無肉不歡的消費者體驗史上最強燒肉饗宴。

說到這次聯名商品的特色，就一定得提到燒丼燒肉專門的職人精神，從選材就使用專門店等級肉類，厚度均一的豬五花讓醃料味道能完全進入肉裡面，不會有口感不一的差異、手感式翻攪雞腿排讓口感鮮嫩入味、最後手工拍打的豬牛漢堡讓肉排紮實多汁。再經過「先醃後刷兩段入味法」，讓燒丼No.1的獨門醬料與肉味緊緊結合，咬下去在嘴巴裡就會爆發滿滿肉香與醬香，加上秉持男子漢的燒肉精神，肉量大提升讓所有肉食怪也會大快朵頤。

▼大面積肉感露出的糖燻豚野郎125是本次限量商品，不容錯過。



▼濃起司鬼椒雞炒飯中濃郁起司加上大塊雞腿排的誘惑，你能抵擋嗎？

▼照燒雞腿日式炒麵多層次口感一次網羅各式風味。

這次全家X燒丼聯名共推出六款商品，包含限量版燒丼人氣燒豚「糖燻豚野郎125」，以經典燒肉刷上糖燻野郎醬，將滿滿的肉片鋪在飯上營造出「大面積肉感露出」，要肉食怪不容錯過的「肉量大滿足」產品；「濃起司鬼椒雞炒飯」也是這次亮點商品，將大塊雞腿排以人氣鬼椒醬醃漬，接著用直火爆炒咖哩炒飯，一口炒飯一口雞腿就能感受到多層次的風味；「照燒雞腿日式炒麵」則用整塊炙燒雞腿排搭配日式炒麵，再拌入美乃滋、蔥花及薑絲讓口感更多元，鹹甜帶點微酸的風味讓人一碗想接著一碗。

除了大滿足的主食系列，也有的飯糰、漢堡能夠品嘗，「大口鬼椒雞飯糰」使用炙燒鬼椒雞搭配烤洋蔥，再用糖燻野郎醬增添香氣，最後用米飯緊緊包成飯糰，咬下去肉感十足；「月見培根漢堡排堡」則用手工拍打、肉感紮實的特製漢堡排、炙燒培根再夾入太陽蛋及獨家濃郁雙醬，濃郁的肉感堪稱新一代漢堡霸王；最後想在追劇、打Game也能享受燒肉魂的朋友也別擔心，能隨身攜帶隨開隨吃的「樂事牛野郎丼口味洋芋片」酥香爽脆洋芋片搭配燒肉醬香激盪出完美口感，根本是包包必備零食。

▼多層漢堡排搭配蛋、培根、獨家雙醬，用看的就超滿足。

▼肉量UP的大口鬼椒雞飯糰適合工作繁忙之時享用。

▼連零食都有！燒肉迷一定要放在包包隨走隨享。



到底這次「全家X燒丼」聯名有多美味？全新一集的《全家餐一咖》將由廚佛瑞德、牙牙帶著來賓杜力透過趣味競賽試吃來說出「史上超強」聯名真實口感，帶你一次了解最強聯名的燒肉魅力。

▼燒丼吉祥物豬野郎、雞太郎也換上全家制服等待大家一起探索燒肉魂。