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麥當勞推哆啦A夢限量抱枕「開賣秒殺」　網哭：記憶吐司沒了

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▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣，有網友哭喊已經買不到記憶吐司了。（圖／記者陳涵茵攝）

記者林彥臣／綜合報導

麥當勞2020全新「DORAEMON愛作夢抱枕」於今（7日）上午11點開賣，全台限量8萬個，購買任何套餐，加價299元即可獲得，每人每次消費限加購2個，首波先開賣記憶麵包、友誼鈴鐺2款。開賣不久就有網友表示，買不到記憶吐司，甚至開賣前在蝦皮賣場上就已經有人以2倍價格出售。

為慶祝哆啦A夢漫畫50歲生日，台灣麥當勞宣布攜手「哆啦A夢」打造全新期間限定的4款超療癒「愛作夢抱枕」，除了可愛的哆啦A夢療癒大頭造型，還有祕密道具記憶麵包、友誼鈴鐺以及療癒銅鑼燒等共4款，每一款都值得收藏。

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但是有網友在PTT速食板（fastfood）5日就發文指出「發現蝦皮居然已經有現貨」，還以2倍價格出售「記憶麵包」可以馬上寄出。讓網友傻眼表示「是有那麼急著撈一筆嗎？」

▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台北市林森二店排隊人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

另外還有網友在推文中即時回報，「買不到吐司，覺得難過，排隊的轉賣仔手上有6個吐司...」、「我跑了四五家都買不到吐司，覺得難過」、「台北市南京六店賣光了」、「在高雄，完全沒排到隊，原本要買鈴鐺，但有點扁顏色又比官網淺，就換記憶吐司了」、「12點去已經沒了」。

▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲經典哆啦A夢、療癒銅鑼燒將於14日開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

第二波開賣的是「經典哆啦A夢抱枕」以及「療癒銅鑼燒抱枕」，於10月14日上午11點開始販售，任一套餐加299元即可獲得，單買329元，每人每次消費限購兩個。

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