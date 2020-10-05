到家裡烤肉！男友「超雷舉動」...爸媽秒臉僵　她果斷放生被讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者嚴云岑攝）

網搜小組／周亭瑋報導

中秋連假跟親友相聚烤肉，似乎成為全民運動，一名女網友日前發文表示，爸媽邀男友到家裡烤肉，結果對方不幫忙就算了，竟當著長輩的面嫌棄肉難吃，超白目行徑惹眾怒，而她當天更斬斷這段情。

女網友日前在論壇「Zuvio 校園」提到，「爸媽請我邀請我男友來家裡烤肉，我也很開心，這代表我爸媽接受這個男友，結果他來了之後，就只會在椅子上等吃，完全沒有想幫忙烤，但我爸媽覺得他是客人，所以也不計較。」

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沒想到，後來媽媽拿烤好的肉給男友吃，對方吃了一口竟吐槽，「怎麼那麼難吃，還烤焦！」，當下她傻眼到不行，在心裡崩潰直呼「那是我爸烤的肉欸，你直接在大家面前嫌棄難吃？更扯的是一點悔意都沒有，還跟我點餐說只吃牛肉，不要太熟，我看我爸媽臉都僵了......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

等結束後，女網友忍無可忍表示，「我覺得你這樣的態度不好，那是我爸媽，你也不能明講說很難吃，他們會受傷 」，然而男友仍一副自己沒錯的樣子，讓她氣到叫對方收拾東西滾出去，並果斷提分手，「完全不能接受對我爸媽態度差的人！」

對此，網友們也紛紛喊扯，「是不是腦袋被門夾到」、「很沒禮貌，家教不好」、「太年輕了嗎？感覺是家中獨子」、「這種的早發現也好」、「還好你們分了，這種男生真的不優，沒有家教得一律biss謝謝」、「我覺得妳很讚，有些人可能會因為還愛著對方，有點無法立刻放手」。

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