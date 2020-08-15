全台首創迴轉小吃Bar！　現身華山飄台灣味、好玩亮點一次看

▲全台首創的迴轉小吃Bar現身華山，不只烤魷魚、鹹酥雞和大腸包小腸等5道台灣小吃會轉到面前，還有啤酒可以隨意喝，吸引不少民眾嚐鮮體驗。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者鍾欣妍／採訪報導

全台首創的迴轉小吃Bar現身華山，現在只要帶著餐券，就能在8分鐘內一次體驗5道台灣小吃！迴轉台上頭，擺放一盤盤可是正港台灣味小吃，不管是烤魷魚、鹹酥雞，還是大腸包小腸，通通轉到你面前，最大亮點還有啤酒，也能拿起來隨意喝。

▲▼全台首創的迴轉小吃Bar，可在8分鐘內一次體驗5道台灣小吃和啤酒。（圖／記者楊詩益攝）

民眾羅小姐前來嚐鮮體驗，表示：「一邊配台灣小吃，一邊配啤酒很特別。」同行友人陳小姐則說：「以往迴轉的形式可能都是用日式，但今天是台灣小吃的部分，我覺得滿有趣。」

▲▼現場規劃立酒瓶遊戲（上圖）和夾娃娃機（下圖），提供民眾免費玩樂拿好禮。（圖／記者楊詩益攝）

台灣夜市經典遊戲立酒瓶直接搬到現場，前30名挑戰立酒瓶一次成功者，可以拿到小米隨身風扇，吸引不少民眾大展身手，隔壁夾娃娃機成功夾取，也有機會獲得精美好禮。民眾張小姐分享，玩夾娃娃機意外拿到環保保冷袋，「我覺得滿有用的，夏天很適合用。」

▲提供免費的Bar BEER試飲。（圖／記者楊詩益攝）

▲活動在台北和高雄兩地接續登場，購買餐券即可體驗迴轉小吃Bar。（圖／記者楊詩益攝）

有吃有喝還有玩的活動，還有提供免費的Bar BEER試飲，8月在台北和高雄兩地接續展開，為期3天的台北場8/14開跑，辦在華山1914文化創意產業園區-華山劇前廣場，高雄場則是8/22限期兩天，在MLD台鋁生活商場中庭廊道登場。

▲▼KIRIN Bar BEER應援台灣小吃，罐身換上新裝，把經典佐料和在地小吃融入包裝。（圖／記者楊詩益攝）

KIRIN Bar BEER為了應援台灣小吃，罐身還換上新裝，仔細看用插畫設計，把經典佐料和在地小吃融入包裝中，讓民眾邊喝邊玩疊疊樂，將佐料罐疊在小吃罐上也創造撒佐料的效果，更增添趣味。即日起只要購買，並掃描罐身上QR-code，上網登錄拉環序號，就可以獲得二重的抽獎機會，快來一起發揚台灣小吃吧。