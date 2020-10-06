對海鮮過敏！男友媽拿整盤蝦逼她吃　全身發癢秒被酸：身體很差

▲原PO對海鮮過敏。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友日前去男友家烤肉時，因為對海鮮過敏，所以當男友媽拿蝦子給她吃時，便婉拒對方；豈料男友媽不死心，竟以「這很新鮮」為由逼原PO一定要吃蝦，連男友都在旁邊加油添醋。原PO不得已吃下肚後，過沒多久全身就開始癢了，而男友媽得知後，還酸她「身體很差」，讓她相當傻眼，好心情全被破壞了。

原PO在臉書粉專「靠北星座」上發文抱怨，她今年中秋節到男友家一起烤肉，吃到一半時，男友媽熱情的拿了一整盤蝦子給她。不過，由於原PO對海鮮會過敏，所以連忙道謝後就婉拒了；豈料男友媽卻說，「吃一點點沒關係啦！這很新鮮！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友見狀後，立刻附和媽媽，並拿了一隻蝦到原PO嘴邊。原PO不得已只好將蝦子吃下肚，並暗自祈禱千萬不要因此過敏；然而，才吃下去沒多久，原PO全身就開始癢了起來，更扯的是，她明明交代男友偷偷去買藥給她，「我男友就跑去跟他媽說我過敏。」

▲男友媽和男友逼原PO吃蝦子。（圖／翻攝自Facebook／靠北星座）

男友媽得知後，立刻狠酸原PO「身體很差」。而男友在一旁還幫忙加油添醋，直言「你現在是嫌蝦子不新鮮嗎？全部的人吃都沒怎樣，就你毛病最多！」原PO聽到後大傻眼，她根本不是這個意思，而且她一開始就說過她對海鮮過敏了，「烤肉的心情都被破壞了！」

貼文一出，不少網友紛紛替原PO打抱不平，「過敏跟新不新鮮哪有關係，分明就是沒知識」、「就跟你說吃海鮮會過敏了，還要硬叫人吃」、「分一分，完全不尊重」、「過敏嚴重的話會死人啊」、「覺得對方媽媽好像挖洞給妳跳」、「那種媽真讓人白眼，難怪有那種兒子」、「連一點健康知識都沒有，而且交往就這種回應，婚後不會站妳這邊」。