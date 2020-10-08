河濱公園不給烤肉？中秋清出60噸垃圾　北市：明年考慮取消1、2處

▲北市在中秋期間開放共17處河濱公園給民眾烤肉，然而因為垃圾量過多，目前正在研究考慮取消1、2處。（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者袁茵／台北報導

台灣民眾常於中秋連假時期，和家人朋友一同相約烤肉，久而久之中秋節就與烤肉劃上等號。過去台北市政府有開放數十處河濱公園供民眾在平日或中秋烤肉，然而卻被爆出，因為垃圾量太多，恐明年開始不給烤。對此，水利處河川管理科長范振峰證實，有在研究特定幾個點，目前考量取消1、2處。

針對被爆出因為中秋節烤肉垃圾量太大，考慮明年取消開放河濱公園給民眾烤肉，范振峰表示，不會直接全面禁止，僅只是「有可能減少」，目前有在研究特定幾個點，朝幾個點後續陸續減少，大約是1至2處。

范振峰提到，北市河濱公園開放烤肉區域，有分平日與中秋兩種狀況，平日有5個指定地點，中秋時期才會加開12處，加起來共17處；但以新北部分來講，新北僅開放1處原住民公園，某種程度上導致新北民眾湧入北市烤肉。

范振峰指出，垃圾量部分要考量到天氣狀況，像今年有4天連假，大約製造60噸左右的垃圾量，但去年中秋連假有3天氣候不好，不過也大概有30至40噸垃圾量。

范振峰坦言，中秋烤肉已變成台灣民眾習俗，所以當時考量此點，才開放河濱公園供民眾烤肉，然而烤肉卻造成了一氧化碳、垃圾等，所以內部開始檢討此政策是否要繼續下去，且當地民眾也常常反應環境髒亂、外地人烤完肉拍拍屁股走掉不帶走垃圾，這部分還在持續與民眾溝通中。

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