烤肉吃「土虱的蛋」掛急診！醫師滿頭問號...千人笑歪：長知識了

▲中秋佳節團聚烤肉，卻也讓掛急診的人數直線上升。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「中秋連假最後一天，急診室病人大爆炸！」急診科醫師白永嘉4日表示，烤肉食材種類推陳出新，也可能因為沒有烤熟，導致細菌性腸炎的病人非常多，其中就有一例病人，自述食用「土虱的蛋」後，出現拉肚子發燒症狀，讓他大開眼界。

白永嘉在臉書粉專「急診醫師的眼睛」貼出一張病例照片，病人自述「昨天烤肉，土虱的蛋，哥哥也拉肚子發燒」。他說，烤肉食材愈來愈怪，加上沒烤熟，導致細菌性腸炎病例激增，需要特別注意，不過，「土虱的蛋是什麼？怎麼以前從來沒烤過？」

▲病人自述烤肉吃下「土虱的蛋」，出現拉肚子發燒症狀。（圖／翻攝自臉書粉專／急診醫師的眼睛）

許多網友看完紛紛笑說，「其實是『土司夾蛋』吧XD」、「真的，烤肉完兩個孩子都拉肚子，還好吃不多」、「唉，我們單位同事就是這樣陸續3位臨時請假」、「土虱的蛋，感覺不妙」、「好奇什麼是土虱的蛋」、「土虱很髒耶，通常吃髒的食物或腐敗的東西」、「看成哥哥的蛋」。

其中，有專業老饕解惑，「土虱蛋好吃耶」、「土虱卵，煎麻油不錯吃，但要煎得夠乾」、「土虱魚卵很讚欸，不過通常不是煮湯嗎」、「我去買藥燉土虱都會請老闆送我一些蛋，我蠻喜歡吃的」。

還有消防無奈表示，「敝分隊兩台救護車，從凌晨開始到剛剛晚上九點，已經執行了大大小小合計30件救護勤務了⋯」掀起網友熱議。

▼先前有女網友點藥燉土虱，抱怨內含大量魚卵很噁，但許多老饕大讚幸運，因為平時想吃還要加錢。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▼「土虱魚卵」賣相不佳，卻令許多老饕為之著迷，評價相當兩極。（圖／網友蔣孝敏授權提供）