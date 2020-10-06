龜山A7社區居民聯外交通壅塞　民代會勘後允諾加速聨外道路開闢

▲文青里A7社區聯外交通不完備，導致居民飽受壅塞之苦。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區A7社區聨外交通嚴重壅塞，已嚴重影響居民通勤與居住品質，6日議長邱奕勝與市議員林正峰實地勘察文青里聨外道路開闢打通問題，在聽取文青里長簡僑亨説明後，允諾將要求市府積極與內政部營建署溝通，加速龜山A7開發區文青里聨外計畫道路開闢。

▲林正峰說聯外道打通需經費11億元。（圖／記者楊熾興翻攝）

林正峰9月8日帶著龜山區文青里長簡僑亨與鄰長們，到市議會向邱奕勝議長陳情之後，為實地了解A7社區聨外交通困境，邱奕勝今天前往文青里實地勘察，簡僑亨説，因短短的一小路段未開闢，使得A7社區「文學路」遲遲無法打通連接到文化一路；樂善一路的情況也一樣，剩下最後一小段還沒拾開闢打通，使得文青里A7社區迄今仍然得依賴文青路為唯一進出社區。

▲邱奕勝允諾要求市府儘速完成計畫道路的打通與開闢。（圖／記者楊熾興翻攝）

林正峰說，文青里A7社區聨外道路打通與新闢，包括用地費、工程費、現場的廢棄物處理費在內，初估經費將近11億元，鄭文燦市長日前在議會答詢他時指出，內政部營建署會全額補助市府工務局代辦施工，現場的磚窯廠文化資產保存問題，也會由市府文化局儘速召開審議會議。



邱奕勝表示，他深刻體會到文青里A7社區聨外交通不完備的困境，將要求市府積極與內政部營建署溝通，依據A7開發區都市計畫規劃內容，儘速完成計畫道路的打通與開闢。

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