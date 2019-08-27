等紅燈時車拋錨…卡堤頂交流道前塞到爆！她瘋狂Call out救星來了

記者孫于珊／台北報導

台北市內湖區舊宗路二段北往南方向，22日上午8時50分許雖正值上班尖峰時段，卻發生異常壅塞情況，警方沿線查看，原來是一名鍾姓女駕駛的白色轎車拋錨在路中，於是員警先徒手把車推到路邊，然後向一旁的環保局求助接電，但車子仍無法發動，只好等拖吊車前來送廠檢修。鍾女對此深表謝意，事後也在臉書貼文向員警與環保隊再次感謝。

▲道路救援車將拋錨車拖吊至維修廠檢修。（圖／記者孫于珊翻攝）

鍾女的拋錨車受困於國道1號堤頂交流道前舊宗路二段車陣中，此處為內湖區進入堤頂交流道南下的主要幹道，車流來往交織頻繁。內湖分局交通分隊副分隊長沈永盛見狀後，立即請鍾女回到駕駛座打N檔控制方向盤，由沈警徒手推車至路邊停放，避免二次事故發生。隨後鐘女因手機電量不足無法撥通電話而神色緊張，沈警二話不說馬上拿出自身行動電源借她。

▲沈警初步檢查車輛，疑似因電瓶沒電導致拋錨。（圖／記者孫于珊翻攝）

沈警初步檢查，車輛疑似因電瓶沒電導致拋錨，於是先向路旁停車場的環保局尋求協助，但經緊急接電後，車輛仍無法順利發動，只好於現場等待道路救援車拖吊至維修廠檢修。

內湖分局呼籲，民眾行車前應先檢查三油三水及輪胎胎壓等車況，才能「快樂出門，平安回家」。若遇拋錨或交通意外事故時，應先開啟警示燈並於車輛後方適當地點置放車輛故障警示三角標誌，以維護自身及其他用路人安全。

▲環保局前來幫忙緊急接電仍無果。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲車拋錨在堤頂交流道前阻塞交通，鐘女發文感謝警即刻救援排除狀況。（圖／記者孫于珊翻攝）

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