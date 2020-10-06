今晚10點！火星最接近地球　肉眼可見「最亮泛紅光點」整夜高掛

▲火星6日22時18分將到達最接近地球的位置。（圖／取自NASA官網）

記者張寧倢／綜合報導

今年10月14日即將迎來2年又49天才發生一次的「火星衝」，也就是火星與太陽、地球連成一線的天文現象，在這之前，火星在今晚（6日）22時18分會先到達與地球距離近的位置，屆時只要抬頭望向夜空，明顯可見的火紅色光點就是火星。

根據天文館網站「網路天文館」資料，今年的「火星衝」即將在10月14日7時26分登場，是每隔2年又49天會發生一次「火星與太陽的地心經度相距180°」的現象，因為分別位於地球的相反方向，當太陽落下後，火星就會高掛夜空一整晚，而且此時火星的視直徑最大也最亮。

火星距離地球最近的時刻是6日晚間10時18分，距離只有約6,206萬公里，視直徑22.3角秒，視亮度-2.6等。雖然理論上地球的外側行星發生「衝」時會離地球最近，但因為繞行軌道成橢圓形的關係，時間上會有數日的落差。

▼東南方最亮的紅色星體即為火星。（圖／台北天文館）

火星這次衝時位在雙魚座，在夜空中極為明顯，呈紅色，很容易觀察，最近太陽西落後會從東方升起，直到日出才落下，整夜可見，並於9月下旬至10月底期間亮度超越木星，成為夜空中最亮的星點。

「網路天文館」表示，從地面望遠鏡所看見的火星，大部分時間都只是一個橙色的模糊小圓點，只有在「衝」前後1、2個月期間，以口徑10公分以上的天文望遠鏡觀察，有機會看到它表面的特徵、塵暴、雲與極冠等明暗變化。

▲火星衝發生時，太陽、地球、火星將連成一直線。（圖／台北天文館）

另外，10月31日也即將迎來罕見的「藍月」現象，通常，一個月當中出現的第二次滿月被稱為藍月（Blue moon），約2~3年才會出現一次。根據台北天文館，10月第一次滿月是2日的清晨5時，第二次滿月則是在31日晚上10時49分。