找到火星人了？科學家驚見火星地底有鹹水湖...無直通太空設備只能扼腕

▲火星上是否存有水源、生命向來是科學家爭論的主題。（圖／Reuters）

圖文／CTWANT

電影絕地救援（The Martian）中，好萊塢男星麥特戴蒙飾演的太空人，因一場行動意外讓他必須在火星上求生，電影中，他藉由創造溼度和溫度在火星上製水，再用來灌溉馬鈴薯，幫助他活下來。不過根據研究人員發現，火星南極地面下可能有一座鹹水湖，為火星可能存在微生物生命帶來進一步的證明。

根據《美聯社》引述科學期刊《自然·天文學》（Nature Astronomy）在當地時間28日發表論文顯示，約40億年前，火星和地球一樣溫暖且潮濕，但因為時間的演變，成了現在大眾熟知的貧瘠和乾燥面貌。

科學家兩年前透過「火星地下與電離層探測先進雷達」（Mars AdvancedRadar for Subsurface and Ionosphere Sounding，MARSIS）發現了火星地下湖泊後，這次利用歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）的火星探測衛星「火星快車號」（Mars Express）追蹤更多數據，並將探測範圍擴大到數百公里，發現這是一座鹹水湖。

▲科學家發現火星隱藏至少3個地下湖泊。（圖／翻攝自AP Twitter）

這個被探測到的鹹水湖，長寬約20公里至30公里，深度在地表下1.5公里以內。除了這座鹹水湖以外，周遭還有3個較小的水域但與鹹水湖互不相連；37億年前在地球上有生命誕生時，科學家認為地球上有一片海洋，同理可證，火星地底出現鹹水湖，可證明生命的存在。不過專家表示，這並非表示火星上真的有火星人，而是地下鹽湖可以為生命體提供一處避風港，避免遭受最惡劣的地表環境影響。

科學家認為，火星上的地下鹹水湖，有助單細胞生物和藻類存活，從而為更高級的生物提供食物來源，但由於目前人類沒有那種能夠直通火星湖底的太空設備，所以要證實火星上的鹹水湖，至少還要再花好幾年的時間。

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