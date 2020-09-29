　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

找到火星人了？科學家驚見火星地底有鹹水湖...無直通太空設備只能扼腕

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

火星上是否存有水源、生命向來是科學家爭論的主題。（圖／Reuters）

▲火星上是否存有水源、生命向來是科學家爭論的主題。（圖／Reuters）

圖文／CTWANT

電影絕地救援（The Martian）中，好萊塢男星麥特戴蒙飾演的太空人，因一場行動意外讓他必須在火星上求生，電影中，他藉由創造溼度和溫度在火星上製水，再用來灌溉馬鈴薯，幫助他活下來。不過根據研究人員發現，火星南極地面下可能有一座鹹水湖，為火星可能存在微生物生命帶來進一步的證明。

根據《美聯社》引述科學期刊《自然·天文學》（Nature Astronomy）在當地時間28日發表論文顯示，約40億年前，火星和地球一樣溫暖且潮濕，但因為時間的演變，成了現在大眾熟知的貧瘠和乾燥面貌。

科學家兩年前透過「火星地下與電離層探測先進雷達」（Mars AdvancedRadar for Subsurface and Ionosphere Sounding，MARSIS）發現了火星地下湖泊後，這次利用歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）的火星探測衛星「火星快車號」（Mars Express）追蹤更多數據，並將探測範圍擴大到數百公里，發現這是一座鹹水湖。

科學家發現火星隱藏至少3個地下湖泊。（圖／翻攝自AP Twitter）

▲科學家發現火星隱藏至少3個地下湖泊。（圖／翻攝自AP Twitter）

這個被探測到的鹹水湖，長寬約20公里至30公里，深度在地表下1.5公里以內。除了這座鹹水湖以外，周遭還有3個較小的水域但與鹹水湖互不相連；37億年前在地球上有生命誕生時，科學家認為地球上有一片海洋，同理可證，火星地底出現鹹水湖，可證明生命的存在。不過專家表示，這並非表示火星上真的有火星人，而是地下鹽湖可以為生命體提供一處避風港，避免遭受最惡劣的地表環境影響。

科學家認為，火星上的地下鹹水湖，有助單細胞生物和藻類存活，從而為更高級的生物提供食物來源，但由於目前人類沒有那種能夠直通火星湖底的太空設備，所以要證實火星上的鹹水湖，至少還要再花好幾年的時間。

延伸閱讀
大元拍《羅雀》喝酒紓壓　宿醉上戲「一秒就掉淚」
田馥甄連唱四場意猶未盡　S.H.E驚喜合體「人生妳never know」
張立昂、禾浩辰霸道圈粉　「群星瑞智」造星成功

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
熊熊傳新緋聞又爆主持棒被搶！　IG發文回應了
快訊／南京東路女子墜樓身亡！　民眾路過嚇傻
獨／民進黨正國會「修憲條文」曝光　「統一」被拿掉了
獨／陳致遠夫妻被判敗訴！賠償金額出爐　前經紀人：結束23個月
竹內結子爆生完3天「孩子爸才出現」　前夫中村獅童至今0發聲
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

找到火星人了？科學家驚見火星地底有鹹水湖...無直通太空設備只能扼腕

23歲嫩妹「看A片著魔」...沉迷自慰10年　男友滿足不了求醫

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

找到火星人了？科學家驚見火星地底有鹹水湖...無直通太空設備只能扼腕

23歲嫩妹「看A片著魔」...沉迷自慰10年　男友滿足不了求醫

朴經遭控「是校園暴力加害者」！　沉默1天發文認錯道歉：我非常後悔

高雄酒店+喬事聖地遭砸！警跨縣市逮6車11人　朝組織犯罪偵辦

稽查不合格！瓦城：更嚴格規範食材保存　壽司郎：加強衛生管理

日職／王柏融本季首轟終於出爐　相隔15個月開轟

高纖低脂過中秋！綠豆燕麥月餅DIY...營養師的秘密武器

台中小黃無視喇叭聲左轉！男大生直行撞上　安全帽噴飛斷腿斷牙

避免中秋卡車陣　桃園警公布易塞雷區...4大違規列必抓

與準岳父打牌「連莊13把」　他爽喊：你們被電爆...下場GG了

加州野火每5秒「點燃1200坪土地」　吞噬酒鄉上萬人撤離

Gogoro「製造秘密基地」大公開！產線員工平均年齡只有25歲

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

新奇熱門新聞

23歲妹「看A片著魔」　男友滿足不了求醫

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

真的會走！橫濱「RX-78鋼彈」完成測試

冷氣吹一半突然沒風　他抬頭驚見命案現場

一包鹽酥雞分手　男友怒飆：我才吃6塊

下水道沖出「巨鼠」！驚悚影片曝..居民看傻

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

像極了愛情爆紅　源頭竟是一首歌

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

拍到一整排UFO！他公布正解

不想吹頭髮！狂妹買「懶人神器」

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

不看金錢、外貌！烏克蘭妹：人好就嫁

玉米長滿灰白色貝殼　網：高級貨

更多熱門

相關新聞

為躲千萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁

為躲千萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁

生老病死是每個人的必經過程，雖然家屬難免感到不捨，但有時強迫讓長輩續命，卻不見得是好事。胸腔科醫師蘇一峰在臉書透露，1名9旬老翁已是癌症末期，加上他患有失智症，早已沒有意識，然而家屬卻堅持要替他插管急救，要求醫生讓患者多活一年，現在氣管、鼻胃管、尿管全上了，竟只是為了「避稅」。

女星遭詐騙4000萬　消失6年現況曝

女星遭詐騙4000萬　消失6年現況曝

生涯最驚悚驗屍！高大成曝冤魂壓床訴真相

生涯最驚悚驗屍！高大成曝冤魂壓床訴真相

主人離世2年...橘貓天天到墳前陪伴

主人離世2年...橘貓天天到墳前陪伴

《返校》影集12月Netflix正式上線

《返校》影集12月Netflix正式上線

關鍵字：

火星鹹水湖周刊王

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

峮峮金髮亮相　鏡面反射「小鬼陪身邊」

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面