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錯過再等15年！火星今晚最接近地球　「紅色超亮點」肉眼可見

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▲▼ 火星今晚最接近地球 。（圖／天文館提供）

▲火星衝每2年又49天才會發生一次。（圖／天文館提供）

記者崔至雲／台北報導

「火星衝」每2年又49天就會發生一次。天文館指出，此時火星、地球、太陽將連成一直線，不僅整夜可觀察，且此時離地球最近，視直徑最大也最亮。而今年的火星衝發生在10月14日7時26分，但真正與地球距離最近時是在今（6日）晚間10時18分，民眾只要抬頭就可以用肉眼觀星，是未來15年內最適合觀察的機會。

天文館指出，「火星衝」時火星與太陽的地心經度相距180°，也就是剛好位於與太陽相反的方向上，當太陽西落時，火星東昇，直到日出才落下，因此當行星位於「衝」時不僅整夜可觀察，而且此時離地球最近，視直徑最大也最亮。

今年的火星衝發生在10月14日7時26分，火星距離地球6,268萬公里，但真正與地球距離最近時是在6日22時18，距離只有約6,206萬公里，視直徑22.3角秒，視亮度-2.6等。

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▲▼ 火星今晚最接近地球 。（圖／天文館提供）

▲火星衝期間火星與地球的相對位置 。（圖／天文館提供）

天文館說明，火星這次衝時位在雙魚座，在夜空中極為明顯，呈紅色，並於9月下旬至10月底期間亮度超越木星，成為夜空中最亮的星點，從地面望遠鏡所看見的火星，大部分時間都只是一個橙色的模糊小圓點，只有在「衝」前後一、兩個月期間，才能看清楚它表面的特徵、塵暴、雲與極冠等等明暗變化。

天文館表示，最適合觀察火星的小望遠鏡是高品質的折射鏡，口徑最好在15公分以上，20至25公分以上大口徑的反射鏡或折反射鏡雖然成像銳利度稍差，也是不錯的選擇，但需先經過良好的調校。此外，觀測時的大氣穩定度，即視相，更是看清火星表面細節的關鍵，雖然長期的觀測經驗是不二法門，但對於觀察行星的新手來說，適當使用輔助工具，如濾鏡和天文軟體等，也都有助於提升觀察效果。


 

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