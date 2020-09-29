火星南極地表下藏有一座大型湖泊　外加3個小型鹽水池

▲火星。（圖／取自NASA官網）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

火星探索有了新發現，研究指出，火星南極地表下可能藏有一座大型湖泊，以及3個小型的鹽水池。

兩年前，行星科學家報告說，在火星南極的冰底下發現了一個大型鹹水湖，這一發現引起了人們的興奮和懷疑。但是，這一發現僅基於2012年至2015年的29項觀察結果，許多研究人員表示，他們需要更多的證據來支持這一說法。現在，研究人員用更多從歐洲太空總署「火星快車號」所獲得的資料，他們已經證實了該湖的存在，並發現了另外三個。

28日在《自然天文學》（Nature Astronomy）上最新發表研究的報告表示，這次的研究使用了更廣泛的數據集，其中包括2012年至2019年之間的134個觀測結果。美國大學的行星科學家Elena Pettinelli說：「我們發現了相同的水體，但我們還在主要水體附近發現了另外三個水體。」

該小組在火星快車上使用了一種稱為「火星地下和電離層探測高級火星」（MARSIS）的雷達儀器來探測地球的南極地區。 MARSIS發出無線電波，使地球表面和地下的物質層反彈，信號被反射回來的方式表示存在於特定位置的材料種類，例如，岩石，冰或水。

由於行星缺乏堅固的大氣層，低壓導致不可能有液態水。但是科學家長期以來一直認為，火星表面可能會積水，這也許是數十億年前地球曾經有海洋和湖泊時的殘餘。如果存在這樣的水庫，它們可能是火星生命的潛在棲息地。

而不僅是火星有發現生命的可能，有研究人員14日表示，在金星的強酸雲層中發現一種名為「磷化氫」的氣體，顯示金星上可能有微生物棲息的跡象，換言之，高溫酷熱的金星很可能存在生命。這項發現也被刊登在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊上。