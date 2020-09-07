2020恆春半島星空吶喊　「火星衝日、土木閃耀」星象迷期待

▲屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村舉辦「2020恆春半島星空吶喊」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

您想知道甚麼是「火星衝日」與「土木閃耀」嗎？9月19日下午5時30分開始，在屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村舉辦的「2020恆春半島星空吶喊」將滿足您的好奇心。

今年屏東縣政府整合教育處、城鄉發展處、衛生局、國內天文團體、生態人文社團及本縣天文聯盟學校等機關學校辦理星空吶喊活動，現場有星空詩詞創作作品朗誦表演，並由科學教育資源中心及協辦單位提供天文望遠鏡與天文專家指導觀星技巧，借助天文望遠鏡觀賞火星白色極冠，同時觀賞木星表面地形及土星光環，現場另有天文科學闖關活動，讓孩子們在歡樂中學習天文。

這次特別選定接近「火星衝日」的日期辦理恆春半島星空吶喊活動，讓熱愛天文的師生及民眾能夠一次仰望火星、土星、木星3大行星，感受到星空與天文科學知識匯集，體驗星空之美。

恆春半島擁有寬闊視野與低光害的條件，是全國民眾觀測星空的好地方，今年的星空吶喊將可觀測到三顆「super star」，邀請全國民眾一起開啟對天文科普的學習興趣與火花。

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