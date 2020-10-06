國慶衝南投！日月潭「音樂嘉年華」開跑　騎鐵馬吃美食再聽嗨歌

▲日月潭花火音樂嘉年華10/8開跑。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假衝一波！2020日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華將於10月8日至11月21日盛大展開，系列活動包括2場自行車賽事、4場花火音樂會、1場馬拉松，以及婚禮、紅茶文化季等，音樂會上邀請到閻奕格、卓義峯等藝人共襄盛舉，另外也推出多項優惠與三倍券專屬優惠。

「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」是日月潭每年的秋季盛會，今年自10月8日開始連續7週，多場療癒系活動包括2場自行車賽事、4場花火音樂會、1場馬拉松，以及婚禮、紅茶文化季等活動。

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在花火音樂會方面，包括10月17日台灣大哥大日月潭花火音樂會《Open Possible能所不能》、11月7日星夜饗宴花火音樂會、11月14日NTSO臺灣管樂團花火音樂會、11月21日十鼓交鋒映明潭，邀請到樂興之時管絃樂團、閻奕格、卓義峯、王典、雲火INFERNO雲火樂團、親愛愛樂弦樂團、虹谷樂團、力麗微風樂團、十鼓擊樂團等音樂人或團體表演。

▲▼日月潭音樂嘉年華系列活動包括自行車賽、音樂會、婚禮、紅茶文化季等。（圖／觀光局提供）

自行車活動則有兩場，包括10月31日、11月1日的日月潭Come!BikeDay，分為30K環潭挑戰遊、10K單車逍遙遊、兒童滑步車趣味賽等路線，今年還新增99.8K日月潭塔塔加阿里山挑戰賽。

另外10月24日還有集鐵小鎮．瘋鐵馬活動，自車埕鐵道觀光小學堂出發，分為8K親子悠活組及38K小鎮漫遊組2路線，路途中提供烤雞、冰飲品與滷味小點等各式補給品。

10月8日還有日月潭婚禮，11月7到8日則有日月潭紅茶文化季，日管處也配合系列活動推出單車認證、解謎、集章、真人大富翁、攝影比賽，以及台灣花火攝影情報日月潭花火攝影聯展等多項期間限定活動，