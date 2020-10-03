日月潭SUP立槳+9蛙合照夯！業者竟帶遊客闖遊艇水域　管理處說了

▲SUP立槳活動夯，日月潭卻有業者讓遊客擅闖違規水域，與九蛙疊像合影，恐遭開罰。示意圖。（圖／金山區公所提供）

記者李忠憲／南投報導

日月潭九蛙疊像近年正夯，搭配今年疫情引發國旅熱潮，卻有立槳業者為搶客拉抬業績，讓遊客搭立槳違規闖禁入水域，與九蛙合照。日月潭風景區管理處表示，遊客與業者行為已違反《水域遊憩活動管理辦法》，可裁罰最高15萬罰鍰，若造成與遊艇擦撞，恐造成人員死傷。

日月潭九蛙疊像位在大竹湖水域，潭水每日放水發電，會有1至2公尺的潮差，9蛙跟著潮差高低露出水面，成為遊客熱愛的拍照打卡景點，更列入日月潭新8景之一。日前正值日月潭秋季盛事「Come!Bikeday日月潭花火音樂嘉年華」舉行，適逢國旅夯及中秋連假，大批遊客到訪，聽音樂、看花火，也可體驗水上活動。

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由於潭區有遊艇行走，加上台電發電進出水口等重要設施周邊，都不可從事非動力遊憩活動。因此，非動力遊憩區就只限定在水社到月牙灣的月潭、伊達邵附近的磐石以及朝霧、聖愛水域等。

▲立槳遊客玩命闖進遊艇航線內的邵族原住民族祖靈地「拉魯島」。（圖／日管處提供，下同）

九蛙疊像附近水域屬遊艇水域，雖因水淺船家較少將船駛入，但周邊仍有遊艇會經過。近日卻發現，有SUP立槳業者讓遊客違規進入九蛙水域，與九蛙拍照；另有遊客划SUP違規越界登上拉魯島，十分危險。

日月潭風管處表示，SUP違規闖遊艇水域，恐與遊艇碰撞造成人員傷亡，十分危險。近日與台電、南投縣政府清晨進行聯合稽查，也當場查獲3組SUP遊客違規越界。經了解是初犯，先採勸導，並告誡業者不得帶遊客擅闖水域。

日月潭風管處說，目前已進行盤點潭區合法SUP業者，針對救生員資格、替遊客投保，營利事業登記證等檢核。符合規定者會公告在官網，有不完備者會輔導改善。不願配合則送南投縣府等單位查處。若有業者、自由玩家不守法，繼續擅闖非許可水域，就會強力稽查、累計裁罰，以杜絕不法。

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