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疫情衝擊！泳渡日月潭飄本土味　外籍泳客讚台灣防疫讓人羨慕

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▲▼海龍離岸風電組團參加泳渡日月潭活動。（圖／受訪者提供）

▲海龍離岸風電組團參加泳渡日月潭活動。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／南投報導

第38屆日月潭萬人泳渡活動27日登場，由於疫情緣故，今年報名的泳客大都以本土民眾為主，也讓參與盛事的外國臉孔顯得「珍貴」。來自西班牙的 Felipe Montero表示，這次是與公司同仁報名參加活動，「國外疫情嚴重，台灣卻能夠正常工作、生活，還有機會參加泳渡日月潭這種大型活動，真的非常幸運，許多在國外的朋友都覺得很羨慕。」

泳渡活動的終點站設在伊達邵碼頭，連結的伊達邵商圈，上午十時左右就人聲鼎沸，原來已有前幾梯次的參賽者完成泳渡活動。有店家向《ETtoday新聞雲》表示，跟往年相比，今年活動最大的不同是「本土化」，「像去年，大概一半是台灣人，另外一半是外國遊客跟陸客。」

▲▼萬人泳渡日月潭,日月潭,伊達邵商圈,伊達邵。（圖／記者曾俊豪攝）

▲今年的萬人泳渡日月潭活動照常舉行。（圖／記者曾俊豪攝）

也因此，當記者想要找尋外國參賽者，訪問泳渡初體驗時，難度著實提高不少。上午11時左右，記者發現一群外國泳客上岸，當中還有一些台灣泳客，上前詢問才發現，他們是外商公司的員工，這次是以公司的名義參加活動，希望藉此增進同事間的情感，培養團隊凝聚力。

海龍離岸風電專案總監岳慕駒（Felipe Montero）向記者表示，自己才來台灣七個月，目前已經跟家人走訪澎湖、花蓮、太魯閣等地，「這次能夠來日月潭覺得非常開心，能夠以另一種方式體驗台灣之美。」

他還提到，國外疫情嚴重，很多都還有隔離措施、在家工作的規定等，甚至學校也暫停上課，台灣卻能夠正常工作、生活，還有機會參加泳渡日月潭這種大型活動，「身邊很多朋友都覺得很幸運，尤其活動也很棒，公司一共47人出席活動，大家一起完成這項團隊運動。」

▲▼萬人泳渡日月潭,日月潭,伊達邵商圈,伊達邵。（圖／記者曾俊豪攝）

▲伊達邵商圈防疫宣導。（圖／記者曾俊豪攝）

從台北驅車南下的王先生則指出，自己是第二次泳渡日月潭，今年因為疫情緣故，主辦方要求下水前跟上岸後都要配戴口罩，雖然有點不方便，但為了防疫工作，還是可以理解。

他表示，今年上岸後，跟同行的朋友在伊達邵商圈逛了一下，直覺上最大的不同就是口罩，「感覺台灣雖然沒有大規模爆發疫情，大家還是都怕怕的，另外，也比較少看到外國人，覺得滿可惜的，希望疫情趕快過去，讓許多外國泳客可以來挑戰。」

根據南投縣府統計，今年的日月潭萬人泳渡活動仍有超過2萬人報名並出席，疾管署雖對活動「開綠燈」，但也嚴格要求參賽人員遵守防疫規定，參加的泳客需自備至少2個口罩，下水前、上岸後都得全程戴口罩，上岸的伊達邵碼頭也設置管制區域，泳客只出不進。

▲▼萬人泳渡日月潭,日月潭,伊達邵商圈,伊達邵。（圖／記者曾俊豪攝）

▲民眾透露，今年泳渡日月潭活動飄本土味。（圖／記者曾俊豪攝）

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