遭爆再選黨主席　馬英九泳渡日月潭...3字冷回應

▲馬英九參加「2020年第38屆日月潭萬人泳渡嘉年華」。（圖／翻攝自馬英九臉書，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨政策會前執行長蔡正元日前爆料前總統馬英九正在準備要參選下屆黨主席，前副主席吳敦義更四處宣傳。對此，馬英九27日參加日月潭萬人泳渡活動時，對於回鍋選黨主席一事，僅以「沒聽說」簡短回應。

蔡正元日前接受電台專訪時稱，明年國民黨主席選情會「很熱鬧」，並點名包含現任黨主席江啟臣、前總統馬英九、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜與前台北縣長周錫瑋五人備戰中，還透露「可以很肯定說馬英九已經在準備選黨主席」，至少吳敦義私下就很明確表示馬會選，近日以前立院同事也直接說「馬英九要選，你可不可以少講他兩句」。

對此，馬英九辦公室回應，「不知所云，沒有評論」，江啟臣日前受訪時則說，對於黨主席選舉的事，他是現任黨主席，不會做任何的評論。

馬英九、吳敦義27日上午共同參加「2020年第38屆日月潭萬人泳渡嘉年華」，面對媒體詢問是否回鍋參選黨主席一事，馬英九表示「沒聽說」，對於傳出吳敦義私下宣傳馬英九要參選，馬英九僅回「真的喔？」沒多做評論。吳敦義也否認蔡正元踢爆他私下宣傳馬英九要參選的傳聞。

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