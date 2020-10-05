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瞄準空姐空少！承億文旅百萬年薪邀跳槽...外語好危機應變強

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▲全台最美文旅開百萬年薪邀空服員「跳槽」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全台最美文旅開出百萬年薪邀空服員跳槽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

新冠肺炎讓眾多空服員面臨無班可飛的窘境，但全台最大文創設計旅店集團承億文旅看準空姐、空少受過專業訓練，不僅儀態佳、外語能力好、危機處理經驗豐富等，開出近百個職缺，為明年即將開幕的高雄、日月潭新館徵才，最高年薪上看百萬元，就是要吸引空服員跳槽。

承億文旅集團目前在全台共有6間風格主題各異的文旅，發言人簡巧珊透露，明年預計將再開日月潭及高雄2家飯店，其中高雄新館房間數將有200多間，將成為承億集團最大量體之文旅。

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簡巧珊表示，疫情衝擊許多班機停飛，且年初遠東航空停飛、酷鳥航空6月宣布解散，最近更盛傳國泰航空將大幅度裁員，不少空服員轉職到同樣需要外語能力、高於平常服務水準的旅遊業或金融業，承億文旅集團看準空服員的優秀條件，此波預計開出近百個工作職務，自飯店禮賓、儀態訓練師、飯店館長上至新館高階主管不等，最高薪資加計獎金一年上看百萬元 。

承億文旅自2011年創立，目前共計有嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島等6間分館，其中桃城茶樣子還拿過2019年全台最美飯店冠軍，預計在明年上半年及下半年於日月潭及高雄開幕新館。

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