2萬人泳渡日月潭！店家仍嘆生意掉四成：手工藝術品店倒一片

▲泳渡民眾完賽後在伊達邵商圈消費。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／南投報導

一年一度的日月潭萬人泳渡活動27日如期登場，今年仍有超過2萬人報名並出席。儘管參賽人潮如往年一樣，但有店家向記者表示，疫情的衝擊還是在，少了境外遊客，目前都假日才有人潮，本土遊客的購買力比不過外國遊客，「收入至少降四成，大概有一成店家倒閉，大都是藝術創作類的伴手禮店家。」

日月潭萬人泳渡活動今年邁入第38屆，堪稱是南投當地最具歷史與規模的國際活動。由於新冠肺炎疫情尚未緩解，疾管署雖對活動「開綠燈」，但也嚴格要求參賽人員遵守防疫規定，參加的泳客需自備至少2個口罩，下水前、上岸後都得全程戴口罩，上岸的伊達邵碼頭也設置管制區域，泳客只出不進。

▲第38屆泳渡日月潭活動如期舉行。（圖／記者曾俊豪攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，上午10時過後，已有泳客完成泳渡挑戰，伊達邵碼頭周邊擠滿許多人潮，想要順利通過有一定的難度。整個伊達邵商圈也「封街」，並有工作人員在進出舉牌、提醒民眾務必配戴口罩，期間也有未戴口罩的民眾想進入商圈，但聽聞口罩規定後，便打消主意離去。

疫情的衝擊，不只在活動本身，記者詢問現場店家，大都對民眾踴躍參賽感到興奮，畢竟因為疫情緣故，境外遊客已超過半年無法來台。一間咖啡業者向記者表示，目前當地觀光只能依靠本土遊客撐住，「和疫情前最大的不同，現在幾乎只做六日，以前一到五還有外國遊客。」

另外一名業者則提到，和外國旅客相比，本土遊客的購買意願較低，因此收入銳減，「比疫情爆發前掉了三到四成，有些店家撐不住就關了，算一算，整個商圈大概有一成店家倒閉，大都是販售手工藝術創作品的店。」

▲日月潭店家透露，外籍遊客無法入境，導致人潮集中在週末。圖／記者曾俊豪攝）