修憲委員會啟動　民眾黨提版本拋3大主張

▲民眾黨團於立院議場前舉行記者會，宣布提出黨版修憲版本。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院修憲委員會6日於院會通過名單後正式啟動。台灣民眾黨立院黨團也召開記者會宣布提出民眾黨修憲版本，計有3大訴求，聚焦公民權下修18歲、廢除考試院與監察院兩院，以及調降修憲門檻。

總召賴香伶表示，民眾黨對於修憲有3大主張，包括18歲公民權、廢考監與降低修憲門檻等。其中，18歲公民權的修憲提案已獲得跨黨派立委連署，達到門檻送至議事處；希望朝野共同努力，完成這個歷史性任務，也呼籲兩大黨不要借題發揮，夾帶可行性太低或實質意義不大的議案，造成修憲破局。

賴香伶說，希望修憲能成為回應國人期待的重要時機點，在2月份開議時就跟院長游錫堃提過修憲委員會的組成。在修憲委員會啟動後，相信公民權下修18歲會是最重要的焦點，是各黨各派可以拋棄成見，取得最大共識的最重要議案。

至於修憲之路會不會顛簸、會不會重演立法院第8屆的失敗讓國人失望？賴香伶說，修憲本身為什麼這麼難，就制度與結構的問題，各黨要不要放下成見一起面對，民眾黨也組成修憲小組，希望能完成第8屆沒完成的任務，民眾黨加入國會能發揮關鍵少數的力量。

副總召張其祿說明，民眾黨在這次的修憲有3大主張，第一是降低公民權至18歲，一憲二法的修憲提案；第二是廢除考試院、監察院，將監察權回歸立法院、考試權回到行政院，並設置獨立的考試與審計機關等；第三是調降修憲門檻、還政於民，立法院有很多重要的憲改訴求，但修憲要通過超過900萬票的複決高門檻才能成功，因此也希望藉這次機會，調降修憲門檻

張其祿說，這是歷史的機會之窗，此次是自修憲權回歸立法院以來，最接近成功的一次，如18歲公民權幾乎已是朝野共識，一定要把歷史工作完成；民眾黨希望以務實的態度，處理修憲問題，不願把問題複雜化。