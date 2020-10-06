立院無異議通過「台美復交」　外交部：已有高度互信會持續深化

▲立法院無異議通過台美復交。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立法院黨團6日提案，要求蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標。對此，外交部表示，過去幾年台美間已建立高度互信，會持續深化雙邊關係，符合我國國會對台美關係的期待。

國民黨團在院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩案，並未有其他政黨提出異議，兩岸均獲通過。對此，外交部表示，已注意到立法院的決議，並感謝立院朝野對台美外交及安全關係的支持。

外交部表示，過去幾年來在政府有效政策下，台美間已經建立高度互信，雙邊關係良好，且在各層面均有顯著進展。外交部將持續在政治、台灣國際參與、經濟貿易、以及安全等各層面，深化台美雙邊關係，以符合我國國會對台美關係的期待。

另外，外交部也強調，有關大陸持續對台灣進行軍事威脅，對區域的和平與穩定造成嚴重衝擊，並對海峽兩岸的現狀造成破壞，為持續提升台灣的防衛能力，外交部將持續促請美國政府根據「對台六項保證」與「台灣關係法」，提供台灣必要的防衛性武器，並強化台美兩國在安全方面的合作關係，以維持區域和平穩定。

▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



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