　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院無異議通過「台美復交」　外交部：已有高度互信會持續深化

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 提案表決。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院無異議通過台美復交。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨立法院黨團6日提案，要求蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標。對此，外交部表示，過去幾年台美間已建立高度互信，會持續深化雙邊關係，符合我國國會對台美關係的期待。

國民黨團在院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩案，並未有其他政黨提出異議，兩岸均獲通過。對此，外交部表示，已注意到立法院的決議，並感謝立院朝野對台美外交及安全關係的支持。

外交部表示，過去幾年來在政府有效政策下，台美間已經建立高度互信，雙邊關係良好，且在各層面均有顯著進展。外交部將持續在政治、台灣國際參與、經濟貿易、以及安全等各層面，深化台美雙邊關係，以符合我國國會對台美關係的期待。

另外，外交部也強調，有關大陸持續對台灣進行軍事威脅，對區域的和平與穩定造成嚴重衝擊，並對海峽兩岸的現狀造成破壞，為持續提升台灣的防衛能力，外交部將持續促請美國政府根據「對台六項保證」與「台灣關係法」，提供台灣必要的防衛性武器，並強化台美兩國在安全方面的合作關係，以維持區域和平穩定。

▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

其他人也看了這些新聞...

ET民調／台灣恢復徵兵制66% 52%主張男女都要服兵役
ET民調／兩岸爆發軍事衝突 44.9%民眾願意上戰場保衛台灣
ET民調／60.4%支持蔡英文政府儘速促成台美恢復邦交

相關新聞...
ET民調／共機頻擾台 55.7%支持「美軍駐台」協防台灣
ET民調／42.2%民眾贊成政府開罰歐陽娜娜
ET民調／支持誰選國民黨主席 韓國瑜第二15.7%、馬英九4.6%

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小鬼追思會31藝人21首歌　排隊人龍繞了一圈華山
六月嫁李易9年：真的走不下去了！ 每天吵架…受夠他不成熟
印度少年神預測疫情時間點、中印衝突　12月還有「超級大災難」
教召玩真的！明年結合「常備基地」1年1訓、一次14天
今晚小鬼追思會「曲目曝光」　蕭敬騰、楊丞琳大咖全來了
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

第3期前瞻預算　蘇貞昌：聚焦4年內可完成建設

立院無異議通過「台美復交」　外交部：已有高度互信會持續深化

306元遭查！羅智強痛批陳菊「雞蛋裡挑骨頭」　監院：只是例行作業

傅崐萁入獄仍行文機關陳情　時力提修法：立委判決定讞應當然解職

修憲委員會啟動　民眾黨提版本拋3大主張

林右昌擬戰2022「超北市長」　侯友宜：新北有山有海面積是台北8倍大！

議會開議！陳其邁拜碼頭...陳致中：像監督韓國瑜一樣監督他

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況：氛圍完全不一樣

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

韓國人來台開店「韓系咖啡廳」　隱身東區小巷...蜂蜜年糕超犯規

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

第3期前瞻預算　蘇貞昌：聚焦4年內可完成建設

立院無異議通過「台美復交」　外交部：已有高度互信會持續深化

306元遭查！羅智強痛批陳菊「雞蛋裡挑骨頭」　監院：只是例行作業

傅崐萁入獄仍行文機關陳情　時力提修法：立委判決定讞應當然解職

修憲委員會啟動　民眾黨提版本拋3大主張

林右昌擬戰2022「超北市長」　侯友宜：新北有山有海面積是台北8倍大！

議會開議！陳其邁拜碼頭...陳致中：像監督韓國瑜一樣監督他

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況：氛圍完全不一樣

馬林魚盼延續傳說、勇士要突破　G1阿爾坎塔拉對決弗萊德

他指揮「數百鳥排列作畫」！網從高空一看…驚呆：創意無極限

「床噁挖4臭酸三明治」最便宜1晚5900元！網怒：鬼島飯店自甘墮落

常吃柑橘恐胃食道逆流！改「6習慣」秒見效…醫：睡覺姿勢也有差

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

柴犬傻傻盯著公園舞者　下一秒「跳圈、轉圈」加入舞蹈

國慶衝南投！日月潭「音樂嘉年華」開跑　騎鐵馬吃美食再聽嗨歌

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

沒那麼好康！租到房東死就送房「還有2條件」　網譙：變相割韭菜

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

政治熱門新聞

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

教召明年起一年一訓、一次14天

快訊／朝野通過「台美建交」公決案

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

李登輝7日奉安五指山　6日預演交通管制2天

川普中鏢苦肉計？台媒體人3分析回應

游淑慧問陳時中：漲保費前　先說6000億花在哪

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

兩岸緊張！國軍空中戰巡是去年2.3倍

王定宇花籃事件　新人叔籲別秀下限

掠馬英九之美？謝長廷反擊了

陳佩琪嗆媒體：我出門一定逆時中？有需要這樣嗎？

韓國瑜是心愛之物　游淑慧嘆回不來

范綱皓籲羅智強：不要帶風向炒作自己聲量

更多熱門

相關新聞

修憲委員會啟動　民眾黨提版本拋3大主張

修憲委員會啟動　民眾黨提版本拋3大主張

立法院修憲委員會6日於院會通過名單後正式啟動。台灣民眾黨立院黨團也召開記者會宣布提出民眾黨修憲版本，計有3大訴求，聚焦公民權下修18歲、廢除考試院與監察院兩院，以及調降修憲門檻。

快訊／睽違15年！立法院修憲委員會成立

快訊／睽違15年！立法院修憲委員會成立

修憲委員會啟動　游錫堃：18歲公民權有共識

修憲委員會啟動　游錫堃：18歲公民權有共識

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

消防署訓練中心安檢不合格　徐國勇：真的漏氣了！

消防署訓練中心安檢不合格　徐國勇：真的漏氣了！

關鍵字：

立法院台美建交

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面