24歲正妹老師驟逝！「身體全捐了」救6人　爸媽含淚簽字送別

▲24歲女老師因病去世。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶女孩沈倩近日因突發疾病，致腦死亡離世。悲痛之余，父母決定捐獻出女兒的肝臟、腎臟、角膜和遺體，讓6人重獲新生，「這輩子，我們與女兒的緣分已經走到了盡頭，但這樣一種形式，就又覺得好像女兒沒有走。」

據《央視新聞》報導，24歲的沈倩是重慶沙坪壩區蓮光小學一名教師，父親沈應才和母親王家平在老家開了家理髮店。平常週末時，她會回家看看爸媽。

十幾天前，沈倩突然開始頭痛發燒，起初她以為是感冒，在老家的醫院進行治療，然而到了9月29日早上，病情突然加重，在當地醫院治療無效後，父母趕緊將她送到重醫大附二院江南院區治療。

9月30日晚，中秋節前夜，雖然經重醫大附二院江南院區醫生全力搶救，沈倩最終還是因為腦幹功能的衰竭，導致腦死亡。

▲女孩捐獻器官救了6人。（圖／翻攝自央視）

面對失去女兒的悲痛，沈倩的父母做了一個決定，他們想捐獻女兒有用的器官救人，讓孩子以另外一種形式繼續「活」在這個世界上。「我們想了一夜，覺得做出這個決定是對女兒有好處的，」父親說，「這輩子，我們與女兒的緣分已經走到了盡頭，但這樣一種形式，就又覺得好像女兒沒有走。」

10月1日，在重醫大附二院江南院區，56歲的父親在人體器官捐獻志願登記表上替女兒簽下姓名。在爸媽看來，器官移植後救了人，就等於也救了他們的女兒，「我們要感謝接受女兒器官的人，他們讓我女兒的器官有機會繼續存活。」

10月3日清晨，腦死亡的沈倩因病搶救無效離世，在器官捐獻手術前，醫護人員佇立默哀，為沈倩舉行了莊重肅穆的送別儀式。

沈倩所捐獻的腎臟使2名腎衰竭患者重獲新生，捐獻的肝臟挽救2名肝衰竭患者的生命，捐獻的眼角膜使2名眼疾患者重見光明。同時，她還將捐出遺體，獻給醫學研究事業。

不少網友被沈倩一家的故事感動，「天使留下了她的禮物」、「美麗的天使，閃閃發光的靈魂」、「父母很無私，好人一生平安」。

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