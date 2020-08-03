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英國利物浦海灘驚現「不明生物」屍體　長4公尺有毛有鰭肢...目擊者：像外星人

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▲利物浦出現「不明生物」。（圖／翻攝自Ainsdale臉書，下同）

▲利物浦出現「不明生物」。（圖／翻攝自Ainsdale臉書，下同）

文／香港01

英國默西賽德郡（Merseyside）利物浦市安斯代爾（Ainsdale）海灘7月29日出現一頭「不明生物」的無頭「屍身」。民眾無法辨認出牠屬何種生物，只知其身長4.57米，「軀體」上有毛皮覆蓋，亦有鰭肢。

《每日郵報》8月1日報導，這具奇異的「遺體」被海浪沖到岸上，「屍身」滿布蒼蠅，並且嚴重腐爛。一名男子發現後在網上分享事件。

他說它就像是不同物件融為一體的「混合物」，牠長4.57米，長有鰭肢，有毛皮覆蓋，看起來連接着另一個生物，可能是透過臍帶，可能是剛被生下來。

▲利物浦出現「不明生物」。（圖／翻攝自Ainsdale臉書，下同）


當地一名女士亦目睹這個「生物」並拍下照片，她說：「有些人認為牠是牛或馬。老實說，我不知道。我最喜歡的說法是說它是一隻毛茸茸的長毛象或墜落地上的外星人。」她稱，這具遺體很難聞，幾乎令她作嘔。

她又說，環保組織「自然英格蘭」（Natural England）一名職員已到現場調查，不過當時他無法獨自帶走它。

「自然英格蘭」是擁有及管理安斯代爾沙丘國家自然保護區的組織，其資深顧問Stephen Ayliffe說，雖然未確認這動物的身份，但牠似乎是鯨魚的一種。

Can anyone guess what this is on Ainsdale Beach. Elephant? Whale? Monster? Bizarrley it has/had 4 flippers. Most odd....

Ainsdale 發佈於 2020年7月29日 星期三

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【本文獲《香港01》授權轉載。】

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