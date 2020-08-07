屏東枋寮海面發現男浮屍...無外傷疑戲水落海失蹤者　海巡報檢查死因

▲海巡署恆春巡防隊打撈枋寮外海浮屍，報請檢察官查明死因 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署恆春巡防隊7日早上接獲屏東縣枋寮港外2浬有一具浮屍，出動巡防艇打撈上船，根據遺體上皮夾內證件，連絡家屬前來指認，家屬也表示不知道死者陳屍海上原因，海巡人員已報請檢察官驗屍，調查死因。

▲▼遺體上岸。

海巡署第止巡防區指揮部於今天早上9時左右，接獲一艘膠筏黃船長表示，在距枋寮港外2浬處發現一具遺體於海面上漂流。立即派遣恆春海巡隊2010巡防艇前往處置，2010艇於10時27分抵達現場後，立即派員進行打撈，並將該遺體移至巡防艇，半小時後載運回枋寮漁港後，與第六岸巡隊枋寮安檢所同仁協助搬運上岸後並謹慎安置。

中午，恆春海巡隊偵緝人員採證後，由枋寮殯儀館同意所委託殯葬業者送至該殯儀館冰存，並報請檢察官相驗。

據海巡人員表示：溺者為30多歲男性，上半身無穿著衣服，下半身著黑色短褲，外形完整；遺體右邊褲子口袋取出皮夾內有身分證、駕照等，初步檢視無外傷，恆春隊偵緝人員根據身分證住址，找到其家屬前往殯儀館確認，讓全案功德圓滿。

海巡署呼籲，夏季來臨，請遊客、民眾從事海域遊憩活動時應注意自身安全及遵守各項法令及規定，確保安全。

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