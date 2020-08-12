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怕遺產落入嫂子手中！他將爸屍體藏冰櫃...還以「亡父之名」爭房產

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▲一名男子將父親遺體藏冰櫃，還以爸名義打官司爭房產。（圖／翻攝自廣州日報）

▲一名男子將父親遺體藏冰櫃，還以爸名義打官司爭房產。（圖／翻攝自廣州日報）

記者康心禹／綜合報導

上海一名男子已經退休，由於長期患病，經濟拮据，為了改善生活，他把歪腦筋動到了患病的老父親身上，由於擔心父親的房屋和財產可能分給嫂子，他著急地展開了一系列的「自救行動」。

據《廣州日報》報導，上海60多歲的男子姜某，因年過九旬的父親患上了老年癡呆症，並多次腦梗塞，已經出現了神志不清的症狀，眼看父親的房屋和財產可能分給嫂子，就將父親接到自己的住處，並且從此拒絕嫂子常某探望。

姜某隨後向所在地法院申請，確認其父為無民事行為能力人，拿到確認判決後，姜某又通過居委會指定自己為父親的監護人；為了將自己的戶口遷入父親承租的公房，並排除嫂子常某的阻撓，他準備以父親的名義起訴常某。

眼看勝利近在眼前，姜父竟意外去世，姜某於是將父親的遺體留在了醫院的冰櫃，不但沒辦理戶籍註銷手續，反而繼續領取老人名下的養老金，完全隱瞞了其父親已經去世的事實；更惡劣的是，姜某繼續以其父親的名義向所在地法院提起了訴訟，要求其嫂子常某排除妨害。

然而紙終究包不住火，常某經多方打聽後，終於得知了老人早已去世的實情，故向上海市第二中級人民法院提出了再審申請。通過再審，二中院撤銷了原審判決，改判駁回姜某以其父親名義提出的起訴。

同時，姜某冒充他人、捏造案件事實、嚴重妨礙司法秩序的惡劣行為，踩踏了法律底線。目前，公安機關已對姜某虛假訴訟案予以立案偵查，姜某可能面臨三年以上、七年以下的牢獄之罰。

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