伸手拿飲料！販賣機裡「冒出透明鬼手」嚇歪　仔細一看…尷尬爆

▲買販賣機看到「半透明鬼手」，讓原PO嚇到。（示意圖／記者陳凱力攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

投飲料販賣機，竟然從機器裡伸出一隻半透明的手！一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，說他投完販賣機，準備伸手要拿掉下來的飲料，卻看到機器裡伸出一隻手，讓他瞬間「嚇到歪掉」，還直呼「活見鬼了是不是？」結果仔細一看，真相讓他忍不住覺得自己蠢到不行，「後來想想根本智障。」

這位男網友貼出照片，說他投個飲料準備伸手要拿的時候，「看到怎麼從販賣機裡面也伸出一隻手，一整個嚇到歪掉。」結果仔細一看，才發現那是販賣機透明擋板的倒影，馬上給自己好幾個白眼，「後來才想到，靠北那是我的手，活見鬼了是不是？」

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▲原PO被透明擋板的倒影嚇了一跳。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO不禁吐槽自己「講實在話，認真被自己的手嚇到的機率有多高……」笑說當時他太專心要拿飲料，餘光瞄到「那隻手」，驚嚇指數瞬間破表，「後來想想根本智障……」

貼文一出，其他網友紛紛笑噴，「到底做多少虧心事」、「可以想像到那個畫面」、「肯定想什麼想到心不在焉了」、「樓主累了，該喝提神飲料。」無獨有偶，就有人安慰原PO，「我也會」、「我常常被自己的頭髮嚇到」、「我自己上課發呆捏我自己的手還被嚇到……想說誰在捏我」、「我有一次在手上彩繪一隻綠蜘蛛，然後去冰箱拿飲料的時候，被自己的手嚇到。」