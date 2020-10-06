停別人家騎樓「等我逛完夜市移車」！屋主回家傻了　網教一招反制

▲原PO無奈拍下騎樓被陌生人停車。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友的住家騎樓被人停車，通知車主，沒想到竟得到「我在逛夜市可以等我嗎」的傻眼回覆。她無奈說，這種情況已經發生第二次了，「不知情的人還以為我家一直換車。」

「請問來玩把我家騎樓當你家用嗎？」原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文表示，當下朋友打電話給車主請對方移車。以下為雙方的對話：

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原PO朋友：請問你是不是把車停在人家家？



車主：對。



原PO朋友：那你有跟屋主打過招呼嗎？



車主：沒有欸，我想說他們沒有在做生意，可以等我在逛夜市嗎？



原PO朋友：請你來移車。

▼原PO說，過個大馬路就有計次停車場了。（示意圖／翻攝免費圖庫pixbay）

原PO指出，「是在哈囉？我們家這整排都是住家，我家沒做生意代表沒錢買車嗎？出個門買東西回家不能停，要去外面找車位是什麼道理？已經是第二次不一樣的人了！不知情的人還以為我家一直換車。」她也說，過個大馬路就有計次停車場了。

對此，許多網友紛紛留言，「如果是我，我就開車擋在前面，帶家人出門換我們逛百貨公司」、「停在他車子的前面，然後去逛夜市」、「前面擺幾個三角錐試試看。」