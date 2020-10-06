愛肉成痴難割捨！他想賣素食「怕不敬」　網點1關鍵：這樣就可以

▲現在有越來越多人選擇吃素。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會因為宗教信仰而選擇吃素，販賣素食的店家也越來越多。一名網友日前發文求助，他最近打算開店賣素食麵，但卻有人告訴他，吃葷者不能賣素食，因此讓他相當煩惱，難道要為了生活而放棄他的最愛嗎？貼文一出，立刻引發熱議，其中就有不少人認為「有心」最重要，其餘倒不必想太多。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，他最近打算販賣素食麵，不過由於他是肉食主義者，所以就有人提醒他，「賣素食的不能吃葷食」。不僅如此，對方還嚴正告訴他，如果葷食者賣素食的話，就會對全素者或師父不敬。

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原PO表示，他真的非常喜歡吃肉，那種Q彈的又鮮嫩多汁的滋味實在太迷人，他真的很難為了生活而放棄自己的最愛；因此他才會趕緊求助，「真的有這說法嗎？」

▲原PO難以割捨鮮嫩多汁又Q彈的肉。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「沒這事喔！加賣素食是給吃素的人方便，是在結善緣，不要想太多」、「我吃葷食，但我的工作是煮素食，那怎麼辦？凡事要有心就好」、「炒鍋另外炒就好」、「真這樣那吃素的人可能什麼都不能用，衣服、3C、車子，因為做的人都不是吃素的」、「心善就好」、「吃葷、吃素都是個人習慣，互相尊重」。

此外，也有網友提醒，基本上只要烹調素食的器具沒有碰過葷食即可，「碗不能盛過葷，鍋子不能煮過肉」、「其實是可以的，但是會把鍋碗瓢盆分開喔！就是煮素食的有額外專屬鍋具」、「只是你廚具最好是分開準備」。