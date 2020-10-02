人面蜘蛛翹鬍子「撞臉品客」　網暴動：莫名可愛！

▲網友在爆怨公社PO出一張撞臉品客的蜘蛛，引發熱議。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者林彥臣／綜合報導

人面蜘蛛因為外型驚悚，所以一般人看到往往避之唯恐不及，不過有一位網友在臉書社團「爆怨公社」上發出一組照片，發現竟然有人面蜘蛛背上人面花紋的部分，看起來竟然有翹鬍子，看起來就像是品客洋芋片的商標一樣。照片一出讓網友暴動直呼，「可愛！」

原PO發文指出，鄰居爬山拍到的蜘蛛，這洋芋片肯定是參考這款蜘蛛來的，她抱怨說不敢吃洋芋片了。只見照片中的蜘蛛腳的部分是綠色的，背部的底色卻是白色，尾端黑色的部分就像是頭髮的一樣，中間兩個小黑點剛好落在眼睛的位置，眼睛下方還有一道棕色的紋路，就像是品客最有特色的翹鬍子。

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網友在底下留言表示，「可愛耶」、「原來品客是這樣來的啊！」、「最佳代言……」、「莫名可愛」、「怎麼有點可愛」、「我第一次可以對著蜘蛛微笑」。

▲蜘蛛花紋與品客商標的對照圖。（圖／翻攝自爆怨公社）



但也有人表示，「還以為你畫的...對品客有陰影了」、「好可怕的蜘蛛」、「靠北也太像，好想吐……」、「每吃一片、就會少一隻」、「每製作一罐品客就有一隻黑綠鬼蛛失去生命，沒有買賣沒有傷害」。

這種蜘蛛在台灣稱之為「黑綠鬼蛛」，日本稱「美女鬼蜘蛛」，但正式學名稱為「黑斑園蛛」（Araneus mitificus），為園蛛科園蛛屬的動物分布於印度、巴布亞紐幾內亞、日本、台灣以及中國大陸等地，一般生活於林間、桔園及稻田，布網於樹叢間以及白天隱匿於網旁樹葉上。園蛛屬大多具有毒性，但是毒性不足以對人類造成嚴重影響。

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