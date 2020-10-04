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離開坐位咖啡放桌上！回來喝完「杯底黏一塊」一看監視器噁吐

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO的咖啡被丟了一塊嚼過的口香糖。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這社會怎麼了？真是無奇不有。」一位女網友日前在臉書《爆料公社》抱怨，說3日下午她到超商裡喝咖啡等人，過程中放著飲料到店外講電話。事後原PO沒有多想，繼續把咖啡喝完，卻看到杯底有一塊被嚼過的口香糖，「在這個疫情敏感的時間，那是多可怕的事情！」監視器曝光讓原PO超傻眼，決定到警局報案。

這位女網友文中表示，3日下午4點左右，她在高雄一間超商買了一杯咖啡，邊喝邊等人，過程中接到電話，因為怕影響店裡其他客人，還拿著手機到店外面講。之後她想到咖啡還放在店內的桌子上，就回去把飲料拿出來喝。後來等的人來了，原PO就把剩餘大約半杯咖啡都喝掉，這時突然發現，杯底居然有一塊口香糖，讓她嚇呆。

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女網友指出，該間超商她常去，非常相信店家沒問題，就請店員幫她調監視器，發現真的有人故意在她的咖啡裡「加料」。原PO還原情景，說當時有一位女子坐在靠近門口第一個位子，對方嚼完口香糖，就把膠體丟到她的咖啡裡，並若無其事的繼續坐著。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO請店員調監視器，真相一曝光讓人超傻眼。（圖／翻攝自爆料公社）

這一幕讓原PO超崩潰，「髒小姐，妳右手旁邊有垃圾桶餒！妳怎麼那麼懶？」她忍不住抱怨，她走到店裡拿咖啡時，對方怎麼能裝作無視地看著她拿、看著她把加料咖啡喝掉，大批女子「真的很髒」，也隔空警告「我已向派出所備案了，星期一也要去醫院做檢疫，髒小姐，麻煩出來道歉ㄛ……」

貼文一出，其他人也超傻眼，「實在是太可怕了，怎麼會有這種行為」、「太扯了，一個女生，衛生那麼差，把自己吃的口香糖丟進陌生人的咖啡～（傻眼耶）」、「我自從我的保溫杯被人惡意放了些許的不明物後，從此只要是飲料，我離開座位再回去的通通不會再喝」、「我飲料跟水絕不會離開視線後再喝，很多社會案件的」、「好噁哦，隔著螢幕都覺得超噁。」

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