買海鮮分享！男友弟「整組拿去吃」嗆愛計較　她傻眼：我不小氣耶

▲男友弟問都沒問就把東西拿走，讓原PO很無語。（示意圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是誰，只要是別人的東西，使用之前要通知都是基本的禮貌！一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她在直播上買了一些海鮮，東西冰在男友家，想說她有空去煮飯的話，大家都可以一起吃。結果男友弟跟弟媳連問都沒問就拿去吃，她表達不開心之後，卻被講「愛計較、自私」，讓她直呼「真心覺得很傻眼。」

這位女網友文中表示，她在中秋節的時候買了直播賣的海鮮，東西就放在男友家冰箱，還交代男友一家人，她近日過去煮飯的時候，就會弄來一起吃。但男友弟跟弟媳卻沒問過原PO，就私下拿走，完全沒通知一聲還吃的很開心，一副理所當然的樣子，「我不小氣也不是錢不錢的問題，這是一種感覺問題好嗎？！」

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結果這一不高興，男友弟和弟媳的反應，卻是覺得原PO愛計較又自私，還開始清算之前打麻將、去吃幾次飯，女網友欠多少錢，讓她無奈直呼「到底是誰愛計較啊！真心覺得很傻眼。」也強調男友弟夫妻倆都知道海鮮是她買的，「他弟弟都成家了，根本沒住一起，是知道家裡有好康就私下拿走。」

看到貼文後，其他網友都紛紛為原PO抱不平，「天啊！我們家從小就有教『不是你的東西不能亂拿』」、「『愛計較』這詞，真的他X的機歪，既然你不計較，那以後都你掏出錢買東西讓你展現你的不計較啊」、「有些人作錯了認錯就好，還要用道德綁架別人的情緒，愛計較是用在這邊的嗎」、「很多人都是以別人愛計較來掩飾自己的自私。」