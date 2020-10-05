手機回收月起跑　台南市環保局：回收手機趁現在！

▲環保署訂每年10月為「手機回月」，台南市環保局鼓勵民眾將廢手機攜帶至環保局指定地點交付回收，可參加新手機抽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院環保署訂每年10月為「手機回月」，台南市環保局鼓勵民眾參與有意義的資源循環活動，即日起至10月31日將廢手機攜帶至環保局指定地點交付回收，即可獲得環保署抽新手機活動抽獎序號單1張，環保署11月中旬將抽出幸運得主，參與回收者，有機會獲得iPhone、三星等新型手機。

環保局表示，手機回收地點為東區環保局3樓一般廢棄物管理科、中西安平區清潔隊、白河區清潔隊、將軍區清潔隊、楠西區清潔隊。民眾也可以將回收的手攜至10月份兩場次藏金閣兌換活動交付回收，即可取得抽獎序號單（一組身分證字號僅能有1次抽獎機會），依序號上網登錄成功就可取得抽獎資格。

環保局局長謝世傑表示，手機內部有許多可用資源，如金、銀等有價金屬，閒置手機放在家不免浪費也可能造成危險。希望家有不使用或壞掉手機的民眾，踴躍參加「手機回收月」活動。

環保局提醒，將手機交付回收前，若手機的鋰電池可以拆卸，要先拆卸分開。刪除手機裡的個人資料，以免個資外洩，也別忘了取出外接的擴充記憶卡喔。

據統計，國人每年汱換後的舊手機，約5成閒置在家當備用。環保署2019年首次舉辦「手機回收月」活動，台南市2019年共計1033人參與，回收3368廢手機。

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