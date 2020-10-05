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小巨蛋飛了，國家科學館呢？　台南藍軍怒批：台南人被賴清德騙了10年！

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▲台南市議會國民黨團在台南市教育局業務報告中，怒批副總統賴清德時任台南市長時大開空頭支票，直指台南人被賴清德騙10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團在台南市教育局業務報告中，怒批副總統賴清德時任台南市長時大開空頭支票，直指台南人被賴清德騙10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團5日在台南市教育局業務報告中，怒批副總統賴清德，時任台南市長時大開空頭支票，說好的「小巨蛋」飛了，10年過去此地改成國家科學館卻還在規劃中，成立台南市城市棒球隊，要連結三級棒球推動府城觀光，每年預算近3千萬，卻打不出成績還拖累其他單項，台南人被賴清德騙10年！

李中岑指出，台南城市棒球1年近3千萬預算，跟少棒青少棒和青棒1年的預算相近，成立6年至今仍未見好成績，跟三級棒球的連結也零零落落，要成績沒成績，要知名度無知名度，完全不符當初期許，更無法推動城市觀光，還排擠其他單項，若城市棒球隊繼續無作為，是否該把預算還給其他單項？

▲台南市議會國民黨團在台南市教育局業務報告中，怒批副總統賴清德時任台南市長時大開空頭支票，直指台南人被賴清德騙10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞怒批副總統賴清德，時任台南市長時信誓旦旦說要在東區15公頃土地上興建小巨蛋，豈料只是說大話，10年過去了，中央計畫用9.9公頃面積規劃國家科學館，預算47億，營建署已編4千多萬規劃費，順利的話6年可完成，主導權由地方政府轉為中央政府，地方政府還掌握甚麼？民進黨執政就是講的天花亂墜，結果會不會10年過去又是一場空？

▲台南市議會國民黨團在台南市教育局業務報告中，怒批副總統賴清德時任台南市長時大開空頭支票，直指台南人被賴清德騙10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝則秀出影片詢問教育局長，家長陳情幼兒園超收和雇用沒有教保資格的老師問題嚴重，也沒有按時餵小朋友吃藥，整包藥還被丟棄，可是只要教育局前往稽查，幼兒園居然事先知情，把超收的小朋友藏好，助教也換成主教，是誰去通風報信？台中雲林在9月底發生小朋友虐童案，因無監視器佐證兩邊互推責任，要求教育局儘快進行幼兒園家長應設監視器意願調查。

▲台南市議會國民黨團在台南市教育局業務報告中，怒批副總統賴清德時任台南市長時大開空頭支票，直指台南人被賴清德騙10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕說，台南市107學年度新住民人數有10065人，就讀國中有3764人，讀國小有6301人，新住民語納入語言課程，求加強學生對多元文化的宣導和認識，避免造成歧視。

▲台南市議會國民黨團在台南市教育局業務報告中，怒批副總統賴清德時任台南市長時大開空頭支票，直指台南人被賴清德騙10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾培雅則特別提醒要為小朋友的營養午餐把關，因為有民眾跟她反映台南營養午餐採最低標，明明一項食材本錢要10元，廠商卻能以3、4元就標到，不重視食材新鮮度和品質令人憂心，巡迴特教老師今年才錄取3名，有鑑於特教生人數有增加趨勢，教育局應增巡迴特教老師名額，妥適照顧每校不成班的特教生。

▲台南市議會國民黨團在台南市教育局業務報告中，怒批副總統賴清德時任台南市長時大開空頭支票，直指台南人被賴清德騙10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝也要求教育局重視萊克多巴胺美豬問題，他說教育局保證台南市營養午餐絕不會吃到萊克多巴胺美豬肉，1年會進行10次稽查，如果都採用台灣國產豬，還需耗力費時進行稽查嗎？台灣採取的檢驗標準也跟國外不同，學生和家長如何能安心。

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