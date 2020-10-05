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台南爭取前瞻計畫1.3億改建下營大溪橋　黃偉哲強化溪北治水建設提升防汛功能

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▲台南市長黃偉哲5日出席下營區大溪橋改建工程動土典禮，感謝地方立委向中央爭取預算與議會支持，辦理下營區大溪橋加長改建。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲5日出席下營區大溪橋改建工程動土典禮，感謝地方立委向中央爭取預算與議會支持，辦理下營區大溪橋加長改建。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲5日出席下營區大溪橋改建工程動土典禮，感謝地方立委向中央爭取預算與議會支持，共斥資1億3千萬辦理下營區大溪橋加長改建，強化溪北治水建設提升防汛功能，市議員陳秋宏、吳通龍與尤榮智都到場關心。

黃偉哲表示，橋樑的改建關乎交通，河川的整治關乎治水，為了確保交通安全順暢，治水工程也要相互配合，因此不但要整治排水功能，橋面也要進行改建，減少排水的阻礙。至於議員們都很關心的下營抽水站的抽水功能是否正常或效能有限，我們也會再做了解與改善，祝福工程圓滿，早日完成，減少當地居民繞道不便與可能衍生的塞車等候。

▲台南市長黃偉哲5日出席下營區大溪橋改建工程動土典禮，感謝地方立委向中央爭取預算與議會支持，辦理下營區大溪橋加長改建。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，麻豆大排在下營區內共有三座橋樑，位於上游端的玄武橋於2018年3月完成改建、下游處的黑橋亦於今年9月完工通車，唯位於兩橋中間的大溪橋所處位置形成一瓶頸段，雖然大溪橋結構體尚保良好，但汛期來臨時，恐有雨水宣洩不及溢流至附近農田及住家之虞，影響居民生命財產安全；地方立委協助市府積極向中央爭取前瞻計畫經費改建，共斥資1億3千萬辦理下營區大溪橋改建，工程預計110年12月份完工，屆時將以全新樣貌提供來往用路人平穩及安全的使用環境，並達到防範水患的目的。

下營區大溪橋中山路為下營市區聯接中營社區最主要的聯絡道路，惟該路段跨越麻豆大排之大溪橋，因橋梁跨距不足且梁底過低，不符合該地區河道治理計畫的通水斷面，新建長度將由原來的36.3公尺加長至63公尺、寬度維持13公尺之雙跨I型鋼梁橋，改建工程將於10月中旬進場施工，工期預計15個月，施工期間將封閉既有橋梁，請來往車輛改道行駛附近的玄武橋和黑橋。

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