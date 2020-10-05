台南市智慧路邊停車收費系統BOT案　勇奪金擘獎唯一特優殊榮

▲台南市政府以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」，勇奪金擘獎唯一特優獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府在第18屆金擘獎以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」，從34件參獎案件中脫穎而出，勇奪政府機關團隊獎「特優獎」，不僅是第18 屆最高榮譽，更是近3屆金擘獎中唯一榮獲特優獎肯定的政府機關團隊。

台南市政府繼2014年榮獲第12屆政府機關團隊「特優獎」後，再次受到財政部肯定，更是至今唯一兩次榮獲「特優獎」的地方政府機關團隊。

市長黃偉哲表示，市府團隊向來以市民角度出發，運用科技實現智慧治理概念，透過產經資源整合，構築大台南智慧城市。台南市停車熱區受道路空間侷限難再增加路邊停車格位，必須進一步在時間上提高周轉效率，來增加停車格位供給。

市長黃偉哲指出，為推動智慧停車管理施政目標，提供市民一個人好行、車好停、交通安全的樂活城市，台南市率全國之先採用促參BOT方式建置「智慧路邊停車計費系統」，於2018年6月與宏碁智通股份有限公司完成簽約，並於2019年4月正式上線，導入民間最新科技與管理模式，整合產業資源實踐台南市智慧停車管理目標，實為公私協力共同改善市民問題之典範，再次獲得財政部金擘獎之唯一政府機關團隊『特優獎』榮耀確屬實至名歸。

交通局局長王銘德指出，為達路邊停車收費自動化、提供更便利的停車環境，台南市政府自2017年率全國之先與宏碁智通股份有限公司、台南應用科技大學進行產、官、學三方合作，應用智慧城市與物聯網概念，在永康區正南五街試辦建置16席智慧停車計費系統，因試辦成效良好，市府決定以民間自行規劃（BOT）方式擴大建置範圍，歷經促參公開程序辦理甄選，由宏碁智通公司獲選最優申請人，辦理系統建置、營運、維護、操作及行銷服務。

交通局長王銘德表示，本案已完成2000席智慧停車柱建置與營運，同時台南市亦獲得經濟部工業局補助，與遠傳電信股份有限公司、及台灣國際開發事業有限公司合作，完成6400席地磁偵測器建置，藉由三方業者與市府共同努力，目前台南市智慧化停車格總數已達8400席，占全市12000格路邊收費停車格位的70％，比例居全國之冠。

台南市停車管理處處長黃俊傑說明，智慧停車服務自2019年4月啟用後，在有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了15.01％，且透過已上線營運路段進行滿意度調查，結果顯示，市民對智慧停車柱的操作、繳費方式都有正面評價，滿意度達89％，顯見「智慧停車計費系統」除受獎項的肯定之外，更受民眾的支持，停管處也將持續改善停車熱區供需失衡問題，縮短民眾尋找停車空位時間，提供市民更優質、更便捷的停車服務。

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