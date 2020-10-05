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桃園公費流感疫苗開打　鄭文燦籲市民儘早接種

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▲桃園市今年度流感疫苗全面開打。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市今年度流感疫苗全面開打。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市公費流感疫苗在5日全面開打，提供符合接種資格的市民朋友前往市內289家合約醫療院所（含13區衛生所）接種，保障自己、也保障家人的健康。此外，市府今年增購約1萬5,000劑流感疫苗提供高中及國中小教職員在校隨班施打，擴大施打範圍，保障教職員和學生的健康。

▲鄭文燦籲請符合接種者提早施打以維健康。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦籲請符合接種者提早施打以維健康。（圖／桃園市政府提供）

桃園市長鄭文燦今日下午前往桃園區衛生所視察流感疫苗開打情形時表示，近年來國人的健康意識提升，提前施打公費疫苗的人口比例也逐漸增加，而落實「勤洗手、戴口罩、要警覺、多休息、打疫苗」的防疫五妙招，則是防治流感和肺炎的不二法門。，

▲▼包括老人小孩和中小學生都應儘早施打。（圖／桃園市政府提供）

▲▼包括老人小孩和中小學生都應儘早施打。（圖／桃園市政府提供）

▲▼包括老人小孩和中小學生都應儘早施打。（圖／桃園市政府提供）

衛生局長王文彥表示，符合接種資格為滿6個月至6歲幼兒、國小至高中學生、50歲以上成人、高風險慢性病人、BMI大於等於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生、禽畜業、動物等防疫相關人員，儘早接種流感疫苗，以提升流感防護力。

王文彥表示，市民朋友如出現發燒、上呼吸道症狀及肌肉痠痛等類流感症狀，出入公共場所應佩戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，並儘速就醫，在家休息至痊癒，以降低傳播風險。此外，儲備有流感抗病毒藥劑配置於合約醫療所，凡經醫師判定符合公費用藥使用條件，不需快篩，均可依規定使用公費抗病毒藥劑，目前藥劑供應無虞；若市民朋友有流感疫苗接種相關問題，則可撥打衛生局防疫專線0800-033-355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

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