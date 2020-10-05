北捷1月至3月「過期回饋金」高達1160萬元　開放1個月內補領





▲台北捷運提醒，未領取1月至3月回饋金的旅客，可在1個月有效期間內持票卡到車站領取過期回饋金。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北捷運過去取消8折優惠，改成常客優惠回饋機制，可於6個月內領取回饋金；然而卻有部分民眾至今未領取1月到3月的回饋金，逾期金額高達1160萬元。台北捷運5日提醒，已發送簡訊提醒尚未領取1月至3月回饋金的旅客，可在1個月有效期間內，持票卡到捷運車站詢問處領取。

台北捷運表示，常客優惠方案回饋金採自動累計、計算及加值方式辦理，旅客只要持同一張票卡搭乘捷運，次月一日起首次通過捷運閘門時，即自動加值回饋金至票卡之電子錢包，有效期間為6個月。

台北捷運提及，針對1至3月回饋金已逾期的票卡，北捷於5日主動發送簡訊，通知綁卡會員開放補領回饋金，補領期限為1個月，即10月5日至11月4日，旅客可持票卡至捷運車站詢問處，反映回饋金已逾期未領取，車站人員確認後，將逾期未領取回饋金補加值至該票卡中。

關於1月至3月逾期未領的回饋金，北捷行政處客服中心組長蔡宏俊表示，1月應回饋金額約1億2300萬元，逾期未領取卡數約12.2萬張卡，金額約640萬元；2月應回饋金額約1億1900萬元，逾期未領取卡數約5.5萬張卡，金額約310萬元；3月應回饋金額約1億3700萬元，逾期未領取卡數約2.9萬張卡，金額約210萬元。

蔡宏俊提到，1月至3月未領回饋金及卡數已有逐月下降趨勢，顯見民眾已逐漸熟悉常客優惠使用方式，提醒旅客可以在車站的票卡查詢機、自動售票機或本公司官網查詢常客優惠累計資訊，也可以下載「台北捷運Go」APP，加入會員並綁定票卡，就可隨時查詢卡片累積的搭乘次數及金額，以及每個月的回饋情形。

另外，蔡宏俊也建議民眾集中票卡使用、多使用記名卡，常客優惠是以個別票卡累積搭乘次數，建議旅客使用同一張票卡搭乘，才能集中累積次數，爭取最高的優惠折扣，並且多使用記名卡，以免票卡遺失或損毀時影響自身權益。常客優惠方案相關規定已公告在本公司官網，歡迎旅客上網查詢。

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