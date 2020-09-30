2300億捷運南北環工程招標！北市建「廉政平台」　柯文哲：徹底防弊





▲柯文哲出席台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程招標暨廉政平台說明會。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲30日出席「捷運環狀線北環段及南環段捷運工程招標說明會」，他在致詞時表示，過去辦600億的雙子星時多次流標，過程繪聲繪影，所以設立廉政平台，未來環狀線工程所有會議紀錄、都市設計也都會上網公告，並設置申訴專線，一切公開透明，徹底防弊。

北市府30日舉辦捷運環狀線北環段及南環段捷運工程招標說明會，柯文哲與法務部廉政署署長鄭銘謙，以及18家土建廠商、17家機電廠商皆到場參與。

台北市政府捷運局長張澤雄表示，公務員在辦理國家重要的建設，多少會因為怕被質疑圖利廠商，或是擔心引發履約爭議被告、不當外力的介入等，而不敢勇於任事，因此造成行政效率低落，國家很多重要的建設就無法完成。

張澤雄說，捷運局在處理台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案，就碰到類似的難題，歷經五次招商失敗，同仁操守還被界質疑，同仁都怕處理這樣的案子，但台北市重要的建設不能停，所以去拜會廉政署，請署長同意讓廉政署會同台北地檢署一起與捷運局攜手，協助檢視風險事先提醒，讓捷運局同仁能夠安心做事，順利完成國家重要建設的任務。

柯文哲表示，會把大家找來召開說明會，是因為工程加上機電大約2300億，這麼大建設有必要跟大家說明，大家也可以及早開始準備。另外北市這次做環狀線有別以往，就是會以每個捷運站為中心，去規劃小型的都市計畫，未來兩年內每個車站都會辦地方說明會，讓整個台北市以交通為導向的都市計畫（TOD）會做得更好。

另外，柯文哲表示，過去辦600億的雙子星的時候，繪聲繪影，所以辦雙子星的時候設立廉政平台，未來環狀線工程所有會議紀錄、都市設計也都會上網公告，並設置申訴專線，任何抱怨除了找捷運局，也可以直接問彭振聲副市長的辦公室，一切公開透明，徹底防弊，有問題就申訴，就可以加速整個行政流程，讓台北市政更平順前進。

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