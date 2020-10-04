全台流動賣「孟婆湯」！這攤讓你留下美好、忘卻悲傷憂

▲「如果給你一碗孟婆湯，你會選擇遺忘什麼」，攤位中整鍋湯水還飄著詭異白煙，孟婆拄著拐杖，在攤販前一勺一勺舀著鍋中「孟婆湯」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

民間相傳人在冥府欲轉世投胎之前，都會在奈何橋上喝下孟婆熬煮，使人忘記今生愛恨情仇的孟婆湯。世上真的有「孟婆湯！老闆穿著古裝戴面具柱枴杖，以孟婆扮相不斷的用湯勺來回攪拌，鍋中飄散白煙的孟婆湯，吸引民眾嘗鮮拍照打卡。

雲林縣一間廟宇舉行動工擴建慶典活動，吸引許多各式各樣吃喝玩樂攤販聚集，人潮湧入整個村落熱鬧非凡；但其中一個攤位掛上寫有「如果給你一碗孟婆湯，你會選擇遺忘什麼？歡迎拍照打留下美好、忘卻悲傷憂」，攤位中整鍋湯水還飄著詭異白煙，老闆穿著古裝戴著面具、拄著拐杖，在攤販前一勺一勺舀著鍋中「孟婆湯」；逛廟會民眾見狀驚呼「世上還真的有賣孟婆湯」！

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▲扮演孟婆的蘇杰生為互動式表演工作者，以表演變臉、大型幻術為主，希望把這份情感傳播給國內民眾，帶給大家正能量，一覺醒來全抒發。（圖／記者蔡佩旻攝）

這攤位不只賣孟婆湯，它還賣忘情水、斷腸草湯，標榜讓人一覺醒來全身舒暢，那孟婆湯喝起來到底是什麼味道；老闆蘇杰生說，是酸酸甜甜的烏梅汁，自己調配中藥熬煮濃縮而成，忘情水則是採用屏東九如小農種植有機檸檬，調製成檸檬水，斷腸草則是高山茶作成的冷泡茶，以互動式演出賣孟婆湯，是想藉由吸引讓民眾拍照打卡時，開開心心暫時忘記憂鬱不愉快。

民眾看到賣孟婆湯，非常新奇駐足拍照打卡外，也紛紛買來喝喝看孟婆湯到底是甚麼口味，有人自己喝，有人買來跟朋友分享；民眾林先生說，新奇有創意第一次遇到。也有民眾調侃說，買回去給老婆喝，讓她忘記有小三一事。還有人說，真希望喝下去忘掉要到銀行繳貸款。冥府孟婆湯能讓人忘記今生一切事，人間攤販賣孟婆湯讓人充滿無限想像暫拋煩惱。

同樣排檔期攤販謝姓業者說，首次看到如此有創意的攤位，也非常的趣味，這在萬聖節活動賣孟婆攤，或是參加校園的校慶園遊會擺攤，鐵定爆市、爆攤。一名從嘉義來的王先生一次買了數包與友人分享，笑說最想忘的事就是忘記付錢。

賣孟婆湯攤販老闆蘇杰生為互動式表演工作者，以表演變臉、大型幻術為主，今年受到新冠肺炎疫情影響，活動表演減少，於是想到中國大陸有人賣孟婆湯，希望大家能忘掉疫情期間的痛苦，於是從高雄蓮池潭開賣；蘇杰生表示，本身從事活動演出，希望把這份情感傳播給國內民眾，在今年疫情中渡過難關，不管有甚麼心情不好、不愉快，帶給大家正能量，一覺醒來全抒發。

▲賣孟婆湯的攤位站著一位孟婆，不時以超級緩慢的肢體動作擦拭餐檯、攪動冒著白煙的湯鍋，宛如民間故事劇的場景，栩栩如生。（圖／記者蔡佩旻攝）

民俗專家李寶全指出，民間相傳人往生後，會踏上一條路叫黃泉路，會經過一條河，稱為忘川河，河上有一座橋叫奈何橋，走過奈何橋有一個石台叫望鄉台，望鄉台邊有個老婦人孟婆，用鐵鍋取忘川水煮茶湯，又稱為孟婆湯，忘川河邊豎立一塊三生石，三生石記載著美人前世、今生、來世，走過奈何橋。

在望鄉台上看最後一眼人間，喝下一碗孟婆湯後，就此忘掉今生煩惱、忘記愛恨情仇及酸甜苦澀辛辣，再度輪迴人間，民間對於孟婆身分有不同傳說，但對輪迴陰魂喝下孟婆湯，忘掉今生記憶卻相同，但實際上沒有人知道孟婆湯的味道，因傳說故事沒又記載做法、口感味道。

▲民眾看到賣孟婆湯，非常新奇駐足拍照打卡外，也紛紛買來喝喝看孟婆湯到底是甚麼口味。（圖／記者蔡佩旻攝）



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