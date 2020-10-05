防除草石頭噴濺　斗六清潔隊資源回收車成變形金剛防護網

▲斗六市公所潔隊長楊騏駿發揮創意，將資源回收車量身改裝，變身行動護網車，除達到防護效果、節省賠償金外，更能節省拉網人力、提升工作效率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣氣候溫和濕度充足，每逢雨季雜草生長快速，清潔隊員進行市容整理不時傳出割草機打到碎石彈起砸傷路過車輛、玻璃，甚至路人的情形，斗六市公所發揮創意把資源回收車改裝成行動護網車，僅需花幾秒時間將網臂架張開，除能阻隔碎石噴濺亦能防止意外發生，且節省人力拉防護網，增加工作效率。

斗六市公所政風室主任李思賢指出，清潔隊2019年發生了17起割草機彈起石頭砸傷路過車輛或玻璃事件，所幸沒有造成路人受傷，因賠償件數及金額日益遽增，使保險公司漸無意願再承保。因此公所自我要求，於清潔割草應實施防護措施，原是使用2名人力拉著護網隨割草機移動，成效立竿見影。

政風室主任李思賢説，今年砸傷車輛情形確實有大幅改善，今年總幾僅有2件，而因有效保護市民及節省公帑，必需要2人拉網，導致人力削減，割草速度緩慢，卻屢遭民怨，防護及效率兩者難以兼備，因此清潔隊長楊騏駿發揮創意，將資源回收車量身改裝，1秒變身行動護網車，除達到防護效果、節省賠償金外，更能節省拉網人力、提升工作效率。

▲斗六市公所潔隊將資源回收車改裝變身行動護網車，除達到防護效果、節省賠償金外，更能節省拉網人力、提升工作效率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

清潔隊長楊騏駿說明，這次會改裝行動護網車，也是因為割草勤務會依不同地形及地物，要求實施安全維護措施，除拉網防護外，也建立作業警戒區域，雖然達到防護效果，卻也增加人力與作業時間，難以兼顧，因此才會起心動念改裝，希望能夠降低意外發生，也能減輕同仁的工作負擔。目前清潔隊已改裝了3輛行動護網車，都已經隨割草勤務上路使用，希望能兼顧維護市民安全及增加割草效率。

斗六市長林聖爵表示，維護人民生命財產安全及提高行政效率與服務品質本來就是政府的責任，公務員執行公務應該俱備專心、費心與同理心，如果每位同仁都願意多花一點創意及精神在工作業務上，民眾就能感受市公所的用心。清潔隊長發明全國第一輛行動護網車，就是最佳的典範，由政風室的協助、加上楊隊長的創意，主動、積極解決民眾的困難，達到事半功倍效果，值得效法，希望也能發揮見賢思齊的影響力，帶動公務部門有更多創新、創意及便民的表現。

▲清潔割草實施防護措施，原是使用多名人力拉著護網隨割草機移動，也造成人力分配負擔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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