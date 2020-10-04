雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒　父騎車投案

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣元長鄉下寮村驚傳發生人倫命案，陳家父子時常因兒子酗酒而吵鬧糾紛在村中是時有所聞，今（4）日約近1時許，突來的救護車警笛聲驚擾村里，附近鄰居表示陳家倆父子上午還傳出吵鬧聲，未料竟傳出命案，據知兒子在父親中風時亦是盡力照顧，唯獨酗酒讓家人困擾，發生憾事令人不免驚訝。

▲雲林縣元長鄉今（4）日下午發生一起父親失手打死兒子人倫悲劇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，陳家長男54歲未婚，曾任警職，20多年前離職返回元長老家後一直無業至今，對待長輩很孝順，在父親中風時更往返家醫奔波照顧，陳父中風後家中有聘請看護照顧，其身體未受太大創傷一直有在復原中，身體尚算硬朗，陳男酗酒的狀況則是讓家屬頗為頭痛，亦時常因此發生口角。

陳父79歲，中風後僅心血管有異，家中有請看護照看，使用助行器行走與一般人無異。今日中午不知何故兩父子起了口角而發生命案，據知，陳父以竹棍失手打死兒子，兒子頭部與頸部受創，倒臥在屋後果園，陳父回神後發現鑄成大錯，騎乘機車前往附近派出所投案，由警方通報119前往救護。

▲警方封鎖現場調查，在死者身邊看到一支沾有血跡的竹棍，陳父坦承他是用該竹棍打死兒子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳男體型異瘦，以右側躺姿倒臥果園中，頸部與頭部右側有遭攻擊的明顯出血外傷，左側頭部受鈍器重擊嚴重撕裂傷及凹陷，左耳幾乎被打爛，救護人員獲報趕到現場，發現陳男無生命徵象，明顯死亡故未送醫，將現場交由警方及家屬處理後續。

附近鄰居表示，陳家在鄰里間算起來是很好的一戶人家，遭父親打死的陳男是因為酗酒幾乎天天醉，父子間因此生嫌隙，曾聽聞陳男會從警界離職也是跟酗酒有關，約20年前返家後不曾就業，陳父單純務農待人和善，幾年前中風近期好轉，長子至今未婚，母親己逝，父子倆一起耕作務農，生活平順。

警方封鎖現場調查，在死者身邊看到一支沾有血跡的竹棍，陳父坦承他是用該竹棍打死兒子的。警方進一步了解，死者身型瘦弱，體重不到四十公斤，平時有喝酒習慣，今天中午疑與父親因喝酒問題再起爭執，才釀成此不幸事件。陳父坦承先將兒子推倒才持竹棍重擊，全案由檢警相驗處理中。

警方表示，陳翁在警方未之案件之前自行投案，其符合自首要件。

▲雲林縣元長鄉今（4）日下午發生一起父親失手打死兒子人倫悲劇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）

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