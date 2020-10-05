機車借出「鈑金凹一塊」對方不賠　18歲男助陣臀部遭刺血濺三重

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市三重區一名王姓男子（23歲）在中秋節期間出借機車給洪男（27歲），沒想到歸還時機車有毀損對方卻不願承認，雙方氣得約5日凌晨在三重龍濱路上談判，過程中一言不合，洪男的友人蔡男（26歲）拿出折疊刀來，刺傷另一方的林男（18歲）臀部後落跑，所幸送醫後無大礙，警方循線將涉案4人帶粉偵辦，訊後依照傷害、聚眾鬥毆罪嫌送辦。

▲因為機車租借糾紛談辦爆發肢體衝突，甚至持摺疊刀刺傷18歲男臀部。（圖／記者陳豐德翻攝）



三重警方5日凌晨2時許接獲通報，指稱在三重龍濱路與河邊北街巷口處有聚眾鬥毆滋事，還有聽到鞭炮聲，警方獲報到場時只看到受傷的林男一個人坐在路邊，表情痛苦地向警方說自己臀部被摺疊刀刺傷，經通報救護人員將他送醫後所幸無大礙，並將現場的王姓男子帶回釐清案情。

王男表示，他的機車在中秋期間借給洪姓友人騎車，但是4號對方歸還時發現車殼被撞凹及刮傷，但洪男卻置之不理也沒打算賠償，於是雙方約同5號凌晨談判車輛賠償問題，但過程當中雙方一言不合起衝突，洪男一方先是丟擲鞭炮造成騷動，而來助陣的18歲林男也在混亂之中被刺傷。

警方調閱監視器兵分多路追緝，經釐清後確認借車者洪男並未到場，反而是找蔡男等4人到場談判，案發後2小時警方陸續在五股、蘆洲、新莊地區，將主嫌蔡男，及共犯王男、郭男及陳男共4人帶回偵辦。蔡男初步坦承是因為車損糾紛談判時一言不合，雙方才會發生肢體衝突，而見到林男拿著滅火器想要攻擊，情急之下才會拿出折疊刀反擊刺傷林男臀部，全案訊後將4人依法送辦。

▼衝突現場血跡斑斑。（圖／記者游宗樺攝）



▼警方獲報到場處理時，傷人一方已經先行逃跑。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方在新莊地區將共犯陳男帶返歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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