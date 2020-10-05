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20時45分「極限切西瓜」！神人台灣縱走全攻略　一日鵝鑾鼻→富貴角

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▲▼挑戰極限切西瓜，網友騎車橫越中橫，20小時45分鵝鑾鼻到富貴角燈塔。（圖／網友郭基基授權提供）

▲郭基基獨自一人跨上愛駒挑戰極限切西瓜，騎車橫越中橫，20小時45分從鵝鑾鼻抵達富貴角燈塔。（圖／網友郭基基授權提供）

記者莊智勝／綜合報導

一名網友郭基基在臉書社團「台灣機車環島美景-【路況-民宿-美食】」PO文分享挑戰「台灣縱走切西瓜」心得，凌晨3點自台灣最南端鵝鑾鼻燈塔出發前往最北端的富貴角燈塔，短短20小時45分即完成挑戰，「這是一條全長只有708公里的中央山脈之旅，但卻是會讓人騎到懷疑人生的旅程！」

郭基基表示，自己曾騎車跑過多次環島，擁有24耐4極點、30耐6極點、大8、小8等無數經驗，因此此次才敢挑戰一天以內切西瓜；在出發前，除了做好機車所有檢查外，郭基基還特地準備了5公升的油桶、以及塑膠吸油管，以防加油站距離太遠，途中油料耗盡，養足體力後於1日凌晨3點於最南端鵝鑾鼻燈塔出發。

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郭基基出發後，沿著185、187縣道到達那瑪，途中還停靠超商休息30分鐘。郭基基說，途中到甲仙時可以停下將油箱補滿，否則的話下一個加油站就要到那瑪夏了，到達那瑪夏後可以休息10分鐘，稍微清理一下護目鏡後再度照著導航的指示出發。

「我們的下一條山路是嘉129-1，請做好心理準備，因為從這裡開始，就是你懷疑人生的開始！」郭基基提醒，到達阿里山新加油站後可以停下來補充油料，沿途也有很多超商可供小憩，在進入阿里山後必須注意山嵐，「它會讓你視線不良，所以騎乘中要隨時用手把護目鏡上的霧氣擦拭一下。」

過了阿里山後，郭基基來到新中橫加油站補滿油，稍作休息後再度往武嶺進發，「這裡山腳下有很多超商，可以選擇一間休息，在此可以停留30分鐘，整裝完畢後開始出發上武嶺！」郭基基還提醒，武嶺上有全台最高處的加油站，途中也可在此補充油料。

▲▼挑戰極限切西瓜，網友騎車橫越中橫，20小時45分鵝鑾鼻到富貴角燈塔。（圖／網友郭基基授權提供）

▲▼挑戰極限切西瓜，網友騎車橫越中橫，20小時45分鵝鑾鼻到富貴角燈塔。（圖／網友郭基基授權提供）

▲武嶺景色雖然優美，但山嵐霧氣卻相當嚴重，且道路彎曲，車速不宜過快。（圖／網友郭基基授權提供）

在騎出武嶺後，郭基基前往梨山加油站補油，由於下一個加油站距離遙遠，因此郭基基提醒，「這一桶油要撐非常久，所以請依定要控制自己的右手油門開合，不要看到山路或被挑釁就高潮！」在前進一段時間後，由於山嵐惡劣、不利騎乘，因此郭基基前往大同南山店稍作休息30分鐘，「這裡有雙黃警示燈的，煩請打開，注意騎乘速度，不宜過快，隨時把護目鏡上的霧氣擦上乾淨！」

在彎彎繞繞了一段時間後，郭基基終於騎出山嵐地界，也出了明池，見到比超商更興奮的復興加油站，在補充油料後繼續往富貴角出發，「山路的最後一關是台七乙，這跟南部182的彎型差不多，但路面狀況好太多了，台七乙結束後，就來到台北醉鬼打牆的蜘蛛網系統，繞出來後就離富貴角燈塔不遠了！經過一段時間後，終於到達最後一個目標，登登登！富貴角燈塔！」

▲▼挑戰極限切西瓜，網友騎車橫越中橫，20小時45分鵝鑾鼻到富貴角燈塔。（圖／網友郭基基授權提供）

▲郭基基「極限切西瓜」路線圖。（圖／網友郭基基授權提供）

郭基基說，這長達708公里的切西瓜之旅，全程只有鵝鑾鼻燈塔到185之前、和出來台七乙之後是直線道路外，其餘全是彎彎繞繞的山路，「要跑這條之前，建議分個兩、三天來完成它，如果你沒什麼經驗，又或是毅力不夠的人，千萬別想著用24小時以內來完成它，因為你會騎到雙腳麻痺疼痛、膝蓋疼痛、脖子酸、手會抖、屁股撕裂感！」

對於要挑戰一天以內完全的人，郭基基也建議必須量力而為，「這條路的危險度相當高，很吃體力跟眼力，如果是一個人獨跑，準備一定要充分；如果是兩個人，嚴禁雙載，因為這會給車子增加極大的負載，如果有什麼突發狀況，你們兩個就會一起卡在山裡了！」

郭基基提醒，備用的油桶是備而不用，「它是用來應付突發狀況的，所以別輕易使用」；此外挑戰切西瓜的人，休息時間也需視自己體力程度增減，一天之內若無法完成挑戰也別執著，「生命的價值不在於挑戰，而是活下去，有命才有希望，有希望才會有下一次的旅程！」

細膩的經驗分享文曝光後，網友也一面倒大讚，「乍看之下感覺還好，仔細一看，一天拚完阿，真的有猛」、「這條路不是蓋的，我也有閃過念頭很多次」、「這個需要好多勇氣完成」、「夢想之一的切西瓜耶！好猛」、「跟中央山脈打招呼的概念」、「都是高山地區耶，太神了，第一次看到這樣的路線」、「年輕真好，我很想挑戰，但想想自己年紀，還是算了」、「請收下我的膝蓋！」

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