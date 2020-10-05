機車借人「鈑金凹一塊」還回來　19歲男陪車主談判臀部遭刺血濺街頭

▲三重深夜傳炮響，一名男子臀部遭利刃刺傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區5日凌晨2時許，河邊北街突然傳出「碰！」一聲炮響，混亂間一名男子臀部遭利刃戳傷，警方到場協助傷者送醫，並循線將犯嫌逮捕到案。初步了解衝突起因是車主不滿機車借人後車身有所毀損，與對方相約談判卻爆發衝突，造成助陣的友人臀部遭刺傷，警方將依傷害、聚眾鬥毆罪嫌進行法辦。

據了解，王姓男子（23歲）在10月1日中秋節時，將機車借給朋友使用，不料該名友人卻再將機車轉讓給其他人騎乘，導致該輛機車在歸還時車殼鈑金有凹陷毀損，王男因此和林姓友人（19歲）2人與對方相約談判賠償事宜，期間雙方一言不合，林男持滅火器朝對方攻擊，卻被人持摺疊刀反擊刺中臀部，混亂間突然有人丟出鞭炮，行兇一方的4人事後分騎2輛機車逃離現場。

▲警方到場採證。（圖／記者游宗樺翻攝）

附近民眾表示，案發前有聽到不少機車在附近遊蕩，不久就聽到「碰！」一聲爆炸聲，有人就開始大喊「出事情了」，出來查看見到一人屁股受傷流血倒地，地面除了斑斑血跡外還有檳榔汁的痕跡，一旁則有4、5名民眾圍著傷者。

警方獲報到場，協助臀部受傷的林男送往市立三重醫院救治，所幸無生命危險，警方經調閱監視器，掌握到行兇犯嫌的身份與車輛車牌，循線將蔡姓（26歲）、王姓（19歲）及郭姓（21歲）等3名犯嫌帶回，將依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌法辦。