機車國道「叼菸蛇行」慘被撞倒！警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

國道1號北上38K處泰山段今（5日）上午11時49分發生9車連環車禍，警方調查，整起事故肇因為機車騎士闖入國道，一共釀成5人受傷。據了解，該名43歲的趙姓男性騎士是從林口交流道處騎上國道路蛇行，碰巧巡邏的國道員警見狀欲將騎士攔下，不料下一秒後方小貨車就撞上機車，員警見狀立即飛奔、並將騎士拉出外側車道護欄、最後3人一起跌出護欄外，救了趙男一命。

▲機車趙男騎士闖入國道「叼菸蛇行」，見警方鳴笛示警攔查還不予理會。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，該名騎士趙男疑似是自林口交流道處闖入國道，但趙男發現自己騎錯路後似乎也不以為意，由於該處沒有路肩，因此趙男便沿著國道車道一路北上，場面險象環生；碰巧當時2名國道員警開著紅斑馬執行巡邏勤務，從後照鏡發現國道上竟然出現機車騎士，當即鳴笛示意趙男靠邊停下，但趙男卻不予理會，還叼著菸一路蛇行。

▲機車騎士因變換車道而遭後方小貨車撞倒，引發9車連環車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時國道警方見到前方有路肩，因此先將警車開到空曠處停下，並拿出三角錐準備擺放、並攔下該名騎士，怎料員警三角錐還未落地，下一秒趙男就遭到後方小貨車撞上，當場連人帶車痛摔倒臥在地。由於事故發生的太過突然，後方來車反應不及眼看就要撞上來，而趙男腿部又遭機車壓住，動彈不得，2名員警當即拔腿飛奔，一路狂跑200公尺，並將趙男猛力拖出護欄，3人一起跌到護欄外，隨後後方就發生連環追撞事故。倘若當時員警再慢個1、2秒，後方大車撞擊的推擠力道相當強勁，趙男若未被員警拉走，恐怕早已血肉模糊。

▲車禍發生瞬間畫面相當驚悚。（圖／記者陳以昇翻攝）

而整起9車連環撞事故，一共造成機車、1輛大客車、2輛大貨車、1輛小貨車、以及4輛自小客受損，現場聯結車駕駛、小貨車司機、機車騎士及2名員警也都受傷，其中一名員警傷勢略為嚴重，表示身體不適，現場共4人送醫治療。後續警方也將追究趙男肇責，機車騎上國道依法可開罰3000元以上、6000元以下；危險駕駛（單手騎車抽菸、變換車道未打方向燈、蛇行）部分則可處6000元以上、2萬4000元以下罰款。

▼現場9車撞成一團，場面相當混亂。（圖／翻攝國道監視器）

▼2名員警飛奔200公尺，將騎士拖出護欄外，否則後果恐不堪設想。（圖／記者陳以昇翻攝）