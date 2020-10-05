國慶連假「鶯歌生活節、淡金藝遊趣」活動不斷　新北消費滿200元再抽iphone

▲由新北市政府補助鶯歌商圈舉辦的「鶯歌陶神遶境文化祭」於10/4（日）圓滿落幕。（圖／新北市政府經濟發展局提供，下同）

生活中心／綜合報導

國旅能量大爆發！2020雖然出不了國，卻讓民眾重新體驗台灣在地之美。不少人趁著剛結束的中秋連假，到知名景點一遊，一向是北部民眾喜愛的小旅行景點新北鶯歌，也在10/4（日）熱鬧舉辦「鶯歌陶神遶境文化祭」，吸引萬人前來感受濃濃在地文化。沒跟上一波的人別懊惱，新北市在國慶連假期間也將在各新北商圈舉辦鶯式美學生活節、2020青春山海線淡金藝遊趣，現場有玩又有拿！為了回饋前來新北市旅遊的民眾，新北市政府也祭出iphone、郵政禮金等1,000多個獎品，只要登錄在新北市消費滿200元的發票就有機會抽到大獎。

由新北市政府補助鶯歌商圈舉辦的「鶯歌陶神遶境文化祭」在10/4（日），由經發局何怡明局長及洪佳君議員、蘇泓欽議員及廖宜琨議員及鶯歌商圈張素燕理事長等貴賓共同團拜陶神下，活動圓滿落幕，連假4天超過2.5萬人參與活動；來不及參與的民眾，還有機會參加國慶連假（10/9、10/10）「鶯式美學生活節」，將有以陶瓷、茶葉及藍染為主題的三色氣球大遊行、消費抽平板電腦、商圈購物券等活動，適合親子共遊，另外10/10（六）金山商圈也將辦理「2020青春山海線淡金藝遊趣」，歡迎大家國慶連假可前往新北商圈遊玩。

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▲中秋連假4天，超過2.5萬人參與「鶯歌陶神遶境文化祭」活動。

經發局何怡明局長表示，市府為推動三鶯地區，將投入550億打造鶯歌藝術城，不只未來有美術館及捷運，在活動方面，也將持續推動商圈，今年度為振興商圈經濟，除協助新北市20個商圈自主性辦理活動，並串聯整合行銷，延長活動效益，鶯歌商圈活動自10/1（四）「鶯歌陶神遶境文化祭」起跑，國慶連假「鶯式美學生活節」也將登場，活動將至11/15（日）止，除了迎陶神、三色氣球遊行外，還有陶瓷、茶及藍染的DIY活動，消費滿千元贈陶瓷小物、融合鶯歌陶瓷工藝與AR擴增實境技術的「街角陶花源」跨域策展、適合打卡的陶瓷藝術牆，並提供百家店家提供優惠，希望攜手地方共同推廣鶯歌之美。

經發局補充，金山商圈於10/10（六）在中角灣國際衝浪基地辦理「2020青春山海線淡金藝遊趣」，現場將有競標活動及互動猜獎遊戲，另外，在新北市消費發票滿200元還可登錄新北振興168抽iphone、郵政禮金等1,000多個獎品。請上新北市政府經濟發展局網站https://www.economic.ntpc.gov.tw/，或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢，歡迎大家到新北商圈遊逛。