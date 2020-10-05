公費流感疫苗5日開打！柯文哲「有打有差」：該打的趕快來打

▲柯文哲出席「北市四價流感疫苗開打記者會」 。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

公費流感疫苗自5日開打，受到新冠肺炎疫情影響，秋冬流感防治也受到關注。台北市長柯文哲5日上午前往台北市立聯合醫院仁愛院區接踵四價流感疫苗，呼籲民眾「該打的趕快來打」，流感好發季節從11月開始上升，施打疫苗需要2個星期才能發揮作用。

柯文哲5日出席台北市四價流感疫苗開打記者會，並且與衛生局長黃世傑、民政局長藍世聰等人接種流感疫苗。柯文哲致詞時提到，台北市65歲以上長者還能加打肺炎鏈球菌疫苗，肺炎鏈球菌是細菌，基因變化比較慢，所以大概一生打一次就可以，流感則是濾過性病毒，基因變化比較快所以需要每年打一次。





柯文哲表示，每天衛生局會提供他過去24小時全世界新冠肺炎的新增案例，以及過去24小時美國的新增案例，4日新冠肺炎全球新增31萬，美國則是5.1萬，從這兩個數字就清楚知道，台灣是目前表面上很安全，其實整個世界新冠肺炎還是相當的嚴重，所以防疫上還是要保持警覺，台北市衛生局對於疾病管制仍是相當嚴防。



柯文哲說，有人在問說新冠肺炎是冠狀病毒，這跟流感、肺炎鏈球菌不一樣，他要講的是「有打還是有差」，雖然肺炎鏈球菌疫苗跟流感疫苗無法免疫新冠肺炎，但能事先預防，若運氣不好同時得到流感還有新冠肺炎感染那就麻煩了。

最後，柯文哲強調，這兩者的傳播途徑都是飛沫傳染，所以戴口罩、保持社交距離、保持良好的衛生習慣，特別是吃飯前要先洗手，這點非常重要。

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